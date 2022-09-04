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Trabzonspor geçen sezonun gerisinde

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#Süper Lig#Trabzonspor#Anadolu Kulüpleri
Trabzonspor geçen sezonun gerisinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 12:46

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun ilk 5 haftada geçtiğimiz sezonun 3 puan gerisinde kaldı.

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Transfer döneminin son günlerinde yaptığı transferlerle kabuk değişimine giden Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ilk 5 haftada oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, attığı 11 gole karşılık ise kalesinde 3 gol gördü ve 13 puanla averajla 2. sırada yer almıştı.

Karadeniz ekibi bu sezon ise 5 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 6 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü ve 10 puan topladı.

Erken yenilgi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ilk 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 haftalık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

16'ncı hafta deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer bu sezon ise yine aynı rakip karşısında ligin 3. haftasında rakibine 5-2 mağlup olarak erken yenilgi aldı.

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Trabzonspor geçen sezonun gerisinde

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#Süper Lig#Trabzonspor#Anadolu Kulüpleri

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