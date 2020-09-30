Trabzonspor, Gaziantep FK mesaisi sürüyor

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktik antrenmanı yaptı.

İdmana, Yeni Malatyaspor maçında kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak, sağ üst adalesinde zorlanma olan kaleci Uğurcan Çakır ile ameliyat edilen Anders Trondsen katılmadı.



Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

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