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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Gaziantep FK mesaisi sürüyor

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Trabzonspor, Gaziantep FK mesaisi sürüyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktik antrenmanı yaptı.
İdmana, Yeni Malatyaspor maçında kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak, sağ üst adalesinde zorlanma olan kaleci Uğurcan Çakır ile ameliyat edilen Anders Trondsen katılmadı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

Trabzonspor, Gaziantep FK mesaisi sürüyor

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