Trabzonspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kırmızı alarm Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durumKırmızı alarm! Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Mucizevi, sıradışı Skor 1-1ken...'Mucizevi, sıradışı! Skor 1-1'ken...'#Fenerbahçe
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Tarih belli olduSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Tarih belli oldu#Meteoroloji
Doğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı İlk kez DHAya anlattıDoğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı! İlk kez DHA'ya anlattı#İstanbul
Şehit kızı artık komando Türkiye onu 17 sene önce bu fotoğrafla tanımıştı...Şehit kızı artık komando! Türkiye onu 17 sene önce bu fotoğrafla tanımıştı...#Şehit
Asgari ücret masada İşte kritik Kabinede öne çıkan başlıklarAsgari ücret masada! İşte kritik Kabine'de öne çıkan başlıklar#Kabine
Kadir İnanırın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı Ameliyat edildiKadir İnanır'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı! 'Ameliyat edildi'#Kadir İnanır
Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun Akılalmaz dolandırıcılık…Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun! Akılalmaz dolandırıcılık… #İzmir
Dünya diken üstünde... Şimdi de süper varyantDünya diken üstünde... Şimdi de süper varyant #Koronavirüs
Ümit Karandan maç sonu Mesut Özile tepki Bu saygısızlığa gerek yoktuÜmit Karan'dan maç sonu Mesut Özil'e tepki! "Bu saygısızlığa gerek yoktu!"#Galatasaray
NBAde inanılmaz olay LeBron Jamesin özrünü kabul etmedi, kanlar içinde...NBA'de inanılmaz olay! LeBron James'in özrünü kabul etmedi, kanlar içinde...#Lebron James
Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu stratejisiKılıçdaroğlu’nun İmamoğlu stratejisi#Kılıçdaroğlu
Altın fiyatlarında neler oluyor Piyasalar tutanaklarına odaklandıAltın fiyatlarında neler oluyor? Piyasalar tutanaklarına odaklandı#Altın
Yaşadıkları Türkiyenin kanını dondurmuştu Ayşegülden acı haberYaşadıkları Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Ayşegül'den acı haber#Cinsel İstismar
Talibandan pes dedirten adım... Yeni yasak Bir gecede her şey değiştiTaliban'dan 'pes' dedirten adım... Yeni yasak! Bir gecede her şey değişti#Taliban
HABERLERSpor Arena Haberleri

Trabzonspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süperlig#Trabzonspor#Gaziantep Fk
Trabzonspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Ligde 30 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Haberin Devamı

Gaziantep FK ile oynadığı dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, iç sahadaki iki karşılaşmadan da galip ayrıldı. Trabzonspor ile oynadığı dört Süper Lig maçında galibiyet alamayan Gaziantep FK'nın beş kez karşılaşıp mağlup edemediği tek rakibi Galatasaray. Trabzonspor, Fenerbahçe'den bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 13 maçında 33+ puana ulaşan ilk takım olmak istiyor.

Bu sezon Süper Lig'in ilk 12 haftasında 15 puan toplayan Gaziantep FK, deplasmanda sadece 1 puan kazanabildi. Bu süreçte kalesinde 16 gol gören Gaziantep ekibi, bu gollerin 14'ünü dış sahada yedi. Süper Lig'in 2021/22 sezonunda en fazla gol atan ve gol beklentisi yakalayan takım Trabzonspor. Bordo-mavililer, 2010/11'den bu yana ligin bu aşamalarında en fazla gol sevinci yaşadığı sezonu geçiriyor.

Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta iki golde pay sahibi olan Abdülkadir Ömür, daha önceki 22 karşılaşmada aynı sayıda gole doğrudan katkı sağlayabilmişti. Abdülkadir, Haziran 2020'den bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol atmak için sahaya çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla şut pasıyla biten top taşımaya sahip oyuncu konumundaki Anthony Nwakaeme, aynı zamanda bu şekilde en fazla asist yapan isim.

Haberin Devamı

Bu sezon Süper Lig'de hem iç sahada hem de deplasmanda gol atan tek Gaziantep FK oyuncusu konumundaki Joao Figueiredo, Gaziantep ekibinin formasıyla üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandıran ilk isim olmak istiyor. Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u 25+ maçta çalıştıran teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Abdullah Avcı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un Süper Lig kariyerinde Abdullah Avcı'dan daha fazla mağlup olduğu tek meslektaşı Fatih Terim.

 

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

EKSİKLER

Haberin Devamı

Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemeyecek. Sakatlığı büyük ölçüde düzelen Hamsik'in de riske atılması beklenmiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan Edgar'a, orta sahada sakatlığı bulunan Hamsik'in yerine Siopis'e, Bakasetas'ın yokluğunda da Cornelius'a forma vermesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda yarınki maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süperlig#Trabzonspor#Gaziantep Fk

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale
Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

#Seda Yüz