Trabzonspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Gaziantep FK ile oynadığı dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, iç sahadaki iki karşılaşmadan da galip ayrıldı. Trabzonspor ile oynadığı dört Süper Lig maçında galibiyet alamayan Gaziantep FK'nın beş kez karşılaşıp mağlup edemediği tek rakibi Galatasaray. Trabzonspor, Fenerbahçe'den bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 13 maçında 33+ puana ulaşan ilk takım olmak istiyor.

Bu sezon Süper Lig'in ilk 12 haftasında 15 puan toplayan Gaziantep FK, deplasmanda sadece 1 puan kazanabildi. Bu süreçte kalesinde 16 gol gören Gaziantep ekibi, bu gollerin 14'ünü dış sahada yedi. Süper Lig'in 2021/22 sezonunda en fazla gol atan ve gol beklentisi yakalayan takım Trabzonspor. Bordo-mavililer, 2010/11'den bu yana ligin bu aşamalarında en fazla gol sevinci yaşadığı sezonu geçiriyor.

Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta iki golde pay sahibi olan Abdülkadir Ömür, daha önceki 22 karşılaşmada aynı sayıda gole doğrudan katkı sağlayabilmişti. Abdülkadir, Haziran 2020'den bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol atmak için sahaya çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla şut pasıyla biten top taşımaya sahip oyuncu konumundaki Anthony Nwakaeme, aynı zamanda bu şekilde en fazla asist yapan isim.

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Bu sezon Süper Lig'de hem iç sahada hem de deplasmanda gol atan tek Gaziantep FK oyuncusu konumundaki Joao Figueiredo, Gaziantep ekibinin formasıyla üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandıran ilk isim olmak istiyor. Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u 25+ maçta çalıştıran teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Abdullah Avcı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un Süper Lig kariyerinde Abdullah Avcı'dan daha fazla mağlup olduğu tek meslektaşı Fatih Terim.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

EKSİKLER

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Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemeyecek. Sakatlığı büyük ölçüde düzelen Hamsik'in de riske atılması beklenmiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan Edgar'a, orta sahada sakatlığı bulunan Hamsik'in yerine Siopis'e, Bakasetas'ın yokluğunda da Cornelius'a forma vermesi bekleniyor.

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Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda yarınki maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.