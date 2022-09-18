Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Maxim ile öne geçen Gaziantep FK, 10. dakikada Markovic ile farkı 2'ye çıkardı.

Trabzonspor'un ilk yanıtı 14. dakikada Trezeguet'den gelirken 42. dakikada Baksetas penaltıdan attığı golle durumu eşitledi.

90+8'DE GELEN GOL

Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde sahneye Marc Bartra çıktı ve takımına 3 puanı kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 13 oldu. Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

2. dakikada sol taraftan gelişen Gaziantep FK atağından rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Maxim'in ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

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5. dakikada Larsen'in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Lazar Markovic, düzgün bir vuruşla topu fileere gönderdi .0-2

14. dakikada Bakasetas'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet, yerden çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından ağlara yolladı. 1-2

27. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

40. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında top Hanousek'in eline çarpınca hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas, meşin yuvarlağı ile kaleci Günay'ı ters köşeye gönderdi. 2-2

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Umut

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Sagal, Figueiredo