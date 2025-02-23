Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 15:35
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı, Süper Lig 2024-2025 sezonunun 25. hafta karşılaşması olarak futbolseverlerle buluşacak. Trabzonspor, evinde oynadığı son dört maçta gol yemeden galip gelirken, Gaziantep FK ise deplasmanda son dokuz maçında 2+ gol yedi. Peki, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı, Süper Lig 2024-2025 sezonunun 25. hafta karşılaşmasında bugün saat 19:00'da oynanacak. Trabzonspor, evinde son dört Süper Lig maçını gol yemeden kazandı ve Şenol Güneş yönetiminde 1995'ten bu yana en uzun seriyi yakalamış durumda. Gaziantep FK ise deplasmanda son dokuz maçında 2+ gol yiyerek, ligdeki en uzun bu tür serinin sahibi. Trabzonspor, tarihsel olarak Gaziantep FK'ya karşı Süper Lig'de mağlup olmadığı takımlar arasında yer alıyor ve Gaziantep FK, Trabzonspor'dan deplasmanda puan alamadığı takımlar arasında en çok karşılaştığı rakibi. İşte, karşılaşma öncesi istatistikler ve mücadelenin oynanacağı saat ve tarih bilgileri
TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024-2025 sezonunun 25. hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, 23 Şubat 2025 tarihinde, saat 19:00'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Trabzonspor, Süper Lig tarihindeki Gaziantep FK karşılaşmalarında 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı (hükmen sonuçlar hariç). Bu iki takım, Trabzonspor’un mağlup olmadığı rakiplerinden Zeytinburnuspor ile birlikte en çok karşılaştığı iki rakipten biri.
- Trabzonspor, iç sahada son dört Süper Lig maçını gol yemeden kazanarak önemli bir savunma serisi yakaladı. Bu başarı, Şenol Güneş yönetiminde 1995 yılından sonra görülen en uzun seri oldu (6 maç).
- Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçında 2+ gol yiyerek, ligdeki en uzun böyle bir seriye sahip. Bu istatistik, Trabzonspor için önemli bir avantaj olabilir, çünkü Trabzonspor, bu seriyi sona erdiren son takım olmuştu.
- Bu sezon Gaziantep FK'nın topladığı puanların büyük kısmı iç sahada (yaklaşık %83) gelirken, Trabzonspor deplasmanda oldukça etkili.
- Gaziantep FK'nın en zayıf olduğu alan, maçların ilk yarılarında yediği goller. Bu sezonda 30 golün 16’sı ilk yarılarda geldi. Trabzonspor ise genellikle maçların ikinci yarılarında etkili oluyor ve kaydettiği 36 golün üçte ikisini ikinci devrede buldu.
- Trabzonspor'un gol makinesi Simon Banza, bu sezon 14 golle takımının gollerinin %39'unu attı ve son yıllarda bordo-mavililerin en yüksek gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu.
- Gaziantep FK'nın en önemli oyuncularından Alexandru Maxim, Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'a karşı oynadığı 10 maçta da galip gelemedi (5 beraberlik, 5 mağlubiyet).