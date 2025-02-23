Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor - Gaziantep FK maçı, Süper Lig 2024-2025 sezonunun 25. hafta karşılaşmasında bugün saat 19:00'da oynanacak. Trabzonspor, evinde son dört Süper Lig maçını gol yemeden kazandı ve Şenol Güneş yönetiminde 1995'ten bu yana en uzun seriyi yakalamış durumda. Gaziantep FK ise deplasmanda son dokuz maçında 2+ gol yiyerek, ligdeki en uzun bu tür serinin sahibi. Trabzonspor, tarihsel olarak Gaziantep FK'ya karşı Süper Lig'de mağlup olmadığı takımlar arasında yer alıyor ve Gaziantep FK, Trabzonspor'dan deplasmanda puan alamadığı takımlar arasında en çok karşılaştığı rakibi. İşte, karşılaşma öncesi istatistikler ve mücadelenin oynanacağı saat ve tarih bilgileri

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2024-2025 sezonunun 25. hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, 23 Şubat 2025 tarihinde, saat 19:00'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

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TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ