Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında zafer peşinde! Maçın heyecanı Şampiyon Oran farkı Misli'de...

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında aynı puanlı iki takım Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Kulübü'nü kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan; Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa; Mendy, Ozan; Visca, Cham, Sikan; Banza

Gaziantep FK: Dioudis; Sorescu, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Husic; Ndiaye, Kozlowski, Maxim; Okereke, Lungoyi, Halil Dervişoğlu

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Trabzonspor iç sahada oynadığı son 4 lig maçını gol yemeden kazanmayı başardı.

Gaziantep FK’nın deplasmanda oynadığı son 9 lig maçının 8’inde karşılıklı goller oldu.

Trabzonspor’un ligde oynadığı son 14 maçın 12’si 2,5 gol üstü skorla bitti.

Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan son 6 lig maçının 5’inde ilk yarılar berabere bitti.

Trabzonspor, Gaziantep FK ile iç sahada oynadığı 5 lig maçını da kazanmayı başardı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %69’u ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU

Trabzonspor evinde iyi, Gaziantep FK ise deplasmanda kötü bir ekip. Öyle ki konuk takım, iç sahada topladığı puanlarla ligde bu konumda. Deplasmanda sadece ligin ilk haftasında kazandılar. Sondasındaki 9 dış saha mücadelesinde 7 mağlubiyet ve 2 beraberlikleri var. Trabzonspor geçen hafta Beşiktaş derbisinde öne geçmesine rağmen kaybetti ve bu maç yeniden beyaz bir sayfa açmak adına büyük fırsat. Nwakaeme yok. Folcarelli ile Draguş'un sakatlıkları bulunuyor. Bordo-Mavililer'in kazanacağını düşünüyorum.

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ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Trabzonspor'un galibiyetine 1.44 yerine 1.46, beraberliğe 3.75 yerine 3.95, Gaziantep FK kazanıra ise 4.46 yerine 4.70 oran veriliyor.

***Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

TRABZONSPOR’UN LİG PERFORMANSI

Son olarak Beşiktaş derbisinden 2-1 mağlup ayrılan ve deplasman kabusuna son veremeyen Trabzonspor, evindeki başarılı performansını sürdürmek için sahaya çıkacak. İç sahada aldığı sonuçlara karşın deplasmanda galibiyeti unutan Karadeniz ekibi, 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 29 puanla 10. sırada bulunuyor.

GAZİANTEP FK’NIN LİG PERFORMANSI

Dalgalı bir performans ortaya koyan Gaziantep Futbol Kulübü ise üst sıralara tırmanmaya çalışıyor. Üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından geçtiğimiz hafta sahasında Net Global Sivasspor'u 2-1 geçen Gaziantep ekibi, 7. kez konuk olacağı Trabzon deplasmanında rakibine karşı ilk galibiyetini arayacak. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de yediği gollerin büyük bölümü maçların ilk yarılarında gelen takım Gaziantep Futbol Kulübü, çıktığı 22 karşılaşmada 30 gol yerken, fileleri 28 defa havalandırdı.

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İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Denis Draguş ve yeni transfer Tim Jabol Folcarelli, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, Anthony Nwakaeme’nin de bu maçta kadroda yer almayacağı öğrenildi. Gaziantep ekibinde ise tek eksik sakatlığı bulunan Mandouki...