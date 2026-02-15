Trabzonspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe ve Tedesco'ya övgü: 'Şahane bir Nottingham Forest provası!', 'Kritik maçta 3 puandan fazlası!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanndan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Asensio kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 6. dakikada Muçi ve 43. dakikada Onuachu'dan geldi.

Bu sonucun ardından puanını 52'ye yükselten ikinci sıradaki Fenerbahçe, 55 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasına izin vermedi. Trabzonspor ise zirve yolunda önemli yara aldı. 45 puanda kalan bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile puan farkı 7'ye Galatasaray ile 10 puana yükseldi.

TRABZONSPOR'UN SAHASINDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Sahasındaki son 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımayan Karadeniz ekibinin, sahasındaki yenilmezlik serisi Fenerbahçe maçıyla son buldu.

Trabzonspor taraftarları, maç sonunda bordo-mavili kulübün yönetim kurulunu istifaya davet ederken futbolcuları mücadelelerinden ötürü alkışladı.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Süper Lig'deki yürüyüşüne namağlup olarak devam eden Fenerbahçe, Göztepe beraberliğinin ardından art arda üçüncü galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertliler bu sezon ligde oynadığı 22 maçta ise 15 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 52 puanı hanesine yazdırdı.

UĞUR MELEKE, MEHMET AYAN VE FIRAT AYDINUS'TAN DERBİ DEĞERLENDİRMESİ

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 5 gole sahne olan derbi maçı Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Mehmet Ayan ve Fırat Aydınus, bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: 4-3-1-2 İLE ŞAHANE BİR NOTTINGHAM PROVASI!

Dün akşam saat 19 sularında derbinin resmi 11’leri elimize ulaştığında doğrusu biraz şaşırmıştım. İsmail-Guendouzi-Kante’yi aynı anda ilk 11’de görünce Fenerbahçe’nin 4-3-3 oynayacağını ve Asensio’nun sağ açık başlayacağını sanmıştık hepimiz. Yanılmışız. Fenerbahçe dün 4-3-1-2 oynadı. Tedesco, Asensio’yu en alışık olduğu yerde, 10 numara rolünde oynattı. Talisca-Kerem’i çift santrfor olarak başlattı. Göreve geldiğinde tereddütle yaklaştığım Domenico Tedesco’ya her geçen gün saygım artıyor. Dün birkaç kat daha arttı hatta. Taktiksel olarak bence mükemmele yakın ele aldı derbiyi. Hatta İstanbul’daki Nottingham Forest maçı için de bence bu diziliş ve oyun planı çok uygun olacaktır. Fenerbahçe için 4-3-1-2 ile çok iyi bir Nottingham provasıydı dünkü derbi aynı zamanda. Beni sadece Nottingham eşleşmesi için değil, daha ötesi için de umutlandırıyor her geçen gün yükselen Tedesco performansı.

Haberin Devamı

Dün Fenerbahçe’de altı numara rolünde Guendouzi başladı. Karo (baklava dilimi) orta sahada Kante sağ iç, İsmail sol iç görevi yaptılar. Asensio da alışık olduğu 10 numara rolündeydi. İspanyol süperstar yine büyük bir maçta büyük oynadı. Bir gol-bir asistle yazdırdı ismini tabelaya. Ancak bence sarı lacivertliler adına maçın yıldızı İsmail Yüksek’ti. Defansif-ofansif çok etkili oynadı İsmail. 16’da ilk golün asistini yaptı. 22’de yay üzerinde frikik kazandı. 25’te bir gol pozisyonuna girdi, 29’da etkili bir ara pası attı. İkinci ve üçüncü gollerin de üretiminde yine kritik roller oynadı. Dün Fenerbahçe’nin tüm aksiyonlarının içinde vardı İsmail. Bu karo orta saha modeli, Fenerbahçe’nin ana planı olabilir gibi geliyor bana.

Haberin Devamı

ONUACHU TETRİSTEKİ ÇUBUK GİBİ

Daha önce de bu benzetmeyi yapmıştım, Onuachu tetristeki çubuk gibi! Başınız sıkıştığında ona başvuruyorsunuz ve hemen her durumu çözebiliyor. Geçtiğimiz hafta Samsunspor filelerini 4 kez havalandırmıştı, ikisi sayılmıştı. Dün de ilk yarıda üç etkili kafa vurdu, biri gol oldu. Ancak Muci’nin ve Onuachu’nun ekstraları bu kez yetmedi puana.

MEHMET AYAN: KRİTİK MAÇTA 3 PUANDAN FAZLASI!

İyi ki futbol var dedirten, hepimizi büyüleyen ilk yarıda yazıya konu o kadar çok notum var ki! İlk 5 dakikadaki Fenerbahçe baskısına adeta Amerikan futbolundaki “Quarterback pası” asistiyle Nwaiwu “Dur” dedi. Muci takımını öne geçirse de oyunun Fenerbahçe’de olduğu çok belliydi. İsmail herkesin önüne çıktı. 3 orta saha oyuncusunun yapması gerekeni adeta tek başına yapıyor, Asensio’ya “10 numara” yardımlarda bulunuyordu. İlk 21 dakikada ev sahibi 1, konuk ekip 7 kez rakip ceza sahasında buluşmuş, Fenerbahçe %63-37 topla oynamanın hakkını vermişti. Trabzon, 23-34 arası biraz top oynamaya çalıştıysa da Kerem’in golü umutları yıktı. Bordo mavililerin en büyük şansı olan Onuachu üçüncü kafa vuruşunda golü bulunca, skora bilinmezlik geldi!

Haberin Devamı

OLAĞANÜSTÜ 45 DAKİKA

Handikapı kale dahil savunma merkezi, çaresizliği net 9 yokluğu olan Fenerbahçe, ilk yarının muhteşem oynayanıydı. Oyuncu kalitesi olarak rakibinden geride olan Trabzonspor’un ise sınırlı çözüm olanaklarının yanına ilave ettiği mücadele gücüyle olağanüstü 45 izledik.

Antraktın ardından film kaldığı yerden devam etti. Sadece Asensio golünden ötürü değil... Oyun olarak da Fenerbahçe büyük üstünlük gösterdi. Dakikalar geçtikçe kadro kalitesi galebe çaldı. Skoru korumayı da ihmal etmediler. Trabzon’un 1.5 gol seçeneğine mahkum oyunu, çabalara rağmen sonuç alamazdı.

KANTE YİNE İKMALE KALDI

Haberin Devamı

İsmail ve Kerem’in yıldızlaştığı Fenerbahçe için, Talisca tüm 9 tartışmalarına soylu bir direniş halinde “buradayım” haykırışını sürdürüyor. Asensio türü oyuncu ligimizde çok az. Kante, ikinci sınavında da ikmale kalmış görünüyor. Kuşkusuz bu dev maçı kazanmak sadece 3 puan almak değil. Şampiyonluk yarışında daha dirençli olmak demek aynı zamanda.

Güzel oyuna rağmen sarı lacivertlilerin iki stoperinin ve kalecisinin bugünkü performanslarının yetersiz olduğunu söylemeli (Yenilen 2 gol de bu üçlünün hatası).

Neredeyse her hafta bu satırlarda Trabzonspor maçı yazan birisi olarak, bordo mavililerden daha ötesini beklemek saflık olur görüşündeyim.

FIRAT AYDINUS: İKİ TAKIMA DA TEBRİKLER VE TEŞEKKÜRLER!

Şampiyonluk yarışının kaderini etkileyebilecek nitelikteki maç, yüksek tempo ve büyük mücadeleyle başladı. Fenerbahçe oyuna daha iyi giren taraf gibi görünse de, Fatih Tekke’nin planının içinde olan; Muci’ye atılan uzun topta Skriniar’ın ağır kalması ve Muci’nin etkili vuruşuyla Trabzonspor öne geçti.

Bu golün ardından Fenerbahçe beraberlik için ciddi bir baskı kurdu ve karşılığını da golle aldı. Ancak golden sonra Trabzonspor’un oyunda yeniden dengeyi kurduğu, hatta topa daha fazla sahip olduğu bir bölüm izledik. Buna rağmen Kerem’in topla buluştuğu anda yüzünü kaleye dönebildiğinde ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük. Çaprazdan yaptığı kaliteli vuruşla Fenerbahçe’yi öne geçirmesi, bireysel kalitenin maçın kaderine nasıl etki edebileceğinin önemli bir örneğiydi.

Trabzonspor ise özellikle orta sahada kazandığı toplarla etkili oldu. Fenerbahçe atağa çıkarken kaptıkları bir top sonrası Lovin’in ortasında Onuachu’nun kafa golüyle beraberliği yakalamaları, bu tür fırsatları ne kadar iyi değerlendirebildiklerini gösterdi.

ÜST DÜZEYDE BİR MÜCADELE VARDI

İlk 45 dakika için rahatlıkla şunu söyleyebiliriz: Tempo, mücadele, taktik savaş ve bireysel performans açısından sezonun en üst düzey devrelerinden birini izledik. Her iki takım da şampiyonluk iddiasına yakışır bir karakter ortaya koydu.

Müsabakanın ikinci 45 dakikasına Fenerbahçe hızlı başladı ve 48. dakikada Asensio ile golü buldu. Bu pozisyonda herkes belki de Kerem’in çaprazdan kaleye vuracağını düşündü; ancak Kerem, doğru bir tercih yaparak topu içeriye, müsait durumdaki Asensio’ya çıkardı. Asensio da köşeye yaptığı düzgün ve yerden vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.

TEDESCO’DAN KRİTİK HAMLELER

Bu golden sonra Trabzonspor, beraberliği yakalamak adına Fenerbahçe kalesine daha fazla gitmeye başladı. Fenerbahçe’de ise Tedesco’nun golün ardından özellikle orta saha ve hücum hattına yönelik yaptığı değişiklikler, hem oyunun temposunu dengelemek hem de skor avantajını korumak adına önemliydi. Maçın genelinde, her iki takımın da ortaya koyduğu mücadele ve istek, futbolseverlere keyifli bir karşılaşma izlettirdi.

TRABZON’UN 2. GOLÜNDEN ÖNCE KEREM’E FAUL VARDI

Hakem Halil Umut Meler’in gösterdiği sarı kartlar arasında hatalı olanlar da vardı, vermesi gerekip vermedikleri de... Faul değerlendirmelerinde de hataları oldu. Trabzonspor’un ikinci golünden önce Kerem’e faul olduğu gözüktü. Hakem için bu pozisyonun çok konuşulmayacak olması, maçın sonucuna bağlı bir şansı olacak. Fenerbahçe’nin ilk golü nizami; İsmail Yüksek’in elle oynaması yok.

Maçın zorluğunu ve ligde şampiyonluk kovalayan iki takım için de çok önem teşkil eden bir viraj niteliği taşımasını göz önüne alırsak, müsabakanın kontrolü ve otorite anlamında başarısız bir yönetim sergiledi diyemeyiz.