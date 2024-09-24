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Trabzonspor galibiyete hasret! 45 yıl sonra ilk kez...

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#Trabzonspor#Süper Lig#Şenol Güneş
Trabzonspor galibiyete hasret 45 yıl sonra ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 10:47

Süper Lig’de 6’ncı hafta geride kalırken Trabzonspor henüz 3 puanla tanışamadı. Bordo-mavili takım, 1 haftasını bay geçtiği Süper Lig’de 6 hafta sonunda 5 maçta 5 puan toplayarak 14’üncü sırada yer aldı. Trabzonspor 3 puana hasret kalırken adeta beraberliğe abone oldu ve ligde 45 yıl sonra bir ilke imza attı.

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Bordo-mavililer, Süper Lig’in geride kalan 6 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışmadı. Lig’de 2’inci haftayı BAY takım olarak geçiren Karadeniz ekibi dün akşam Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak galibiyetle tanışamadı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı beş maçta da rakipleriyle yenişemeyen Trabzonspor, lig tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor’un (1979-1980 sezonunda) ardından bir sezonda ilk 5 maçı berabere bitiren 2'nci takım oldu.

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İSABETLİ ŞUTU YOK

Karadeniz ekibi bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az isabetli şut çeken takımı da oldu. Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 45 dakikasındaki 4 şutunda da isabet bulamadı. Buna karşın bordo-mavili takımda performansıyla öne çıkan isim defans oyuncusu Malheiro oldu. Genç oyuncu, Gaziantep FK maçında 7 top kaparak bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

GÜNEŞ AÇMADI

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Trabzonspor'un başında 3’üncü maçına çıkan teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili takımın başındaki bu dönem çıktığı 3 Süper Lig maçını da kazanamadı. 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez (1998-1999) bir görevindeki ilk üç karşılaşmayı galibiyet alamadan geçti.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Şenol Güneş

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