Trabzonspor galibiyet serisini sürdürüp Süper Lig'in 13. haftasını da lider kapattı

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Süper Lig'de bu hafta oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26'şar puanı bulunan takımlardan Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.



- Sonuçlar



Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0

Altay-Adana Demirspor: 1-3

Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0

Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1



- Puan durumu



TAKIM O G B M A Y AV P

1.TRABZONSPOR 13 10 3 0 27 11 16 33

2.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 8 2 3 23 10 13 26

3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 7 5 1 21 10 11 26

4.AYTEMİZ ALANYASPOR 13 7 3 3 20 19 1 24

5.FENERBAHÇE 13 7 2 4 19 16 3 23

6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 6 4 3 21 16 5 22

7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 13 7 0 6 20 16 4 21

8.GALATASARAY 13 6 3 4 19 17 2 21

9.BEŞİKTAŞ 13 6 2 5 21 17 4 20

10.ADANA DEMİRSPOR 13 5 4 4 20 18 2 19

11.ALTAY 13 5 1 7 18 21 -3 16

12.YUKATEL KAYSERİSPOR 12 4 3 5 17 20 -3 15

13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 13 4 3 6 15 20 -5 15

14.GAZİANTEP FK 13 4 3 6 14 19 -5 15

15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 2 7 4 16 15 1 13

16.GZT GİRESUNSPOR 13 3 4 6 8 12 -4 13

17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 13 4 0 9 12 23 -11 12

18.GÖZTEPE 12 2 3 7 11 18 -7 9

19.KASIMPAŞA 13 2 3 8 13 21 -8 9

20.ÇAYKUR RİZESPOR 13 2 1 10 11 27 -16 7





- 14. hafta



Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Kasım Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)