Trabzonspor galibiyet serisini sürdürüp Süper Lig'in 13. haftasını da lider kapattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca Covid-19un sonuçlarına dikkat çekti ve çağrısını yinelediBakan Koca Covid-19'un sonuçlarına dikkat çekti ve çağrısını yineledi#Koronavirüs
Trabzonspordan büyük başarı Avrupanın 5 büyük liginde tek takım...Trabzonspor'dan büyük başarı! Avrupa'nın 5 büyük liginde tek takım...#Trabzonspor
Mesut Özilden çok sert cevap'Mesut Özil'den çok sert cevap!'#Fenerbahçe
Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağızErdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız#Kabine Toplantısı
Plan Bütçe Komisyonunda terörist tartışması Tansiyon yükseldiPlan Bütçe Komisyonu'nda 'terörist' tartışması! Tansiyon yükseldi#Selahattin Demirtaş
İstanbulda ilginç görüntü Dorse üst geçide asılı kaldıİstanbul'da ilginç görüntü! Dorse üst geçide asılı kaldı#Büyükçekmece
Lider Trabzonspor yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı Galibiyet 3 golle geldiLider Trabzonspor yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı! Galibiyet 3 golle geldi#Süperlig
Tartışılan teklif kabul edildi Yabancılara su dolarla, nikah 100 bin TLTartışılan teklif kabul edildi! Yabancılara su dolarla, nikah 100 bin TL#Tanju Özcan
Muharrem öğretmen kansere yenildiMuharrem öğretmen kansere yenildi#Tekirdağ
Görüntüler infial yaratmıştı... Mahkemeden flaş kararGörüntüler infial yaratmıştı... Mahkemeden flaş karar!#Maltepe
1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu 90 yaşında hayatını kaybetti1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu! 90 yaşında hayatını kaybetti#Subway
Erdoğanın avukatından dava açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyorErdoğan'ın avukatından 'dava' açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı Doktor da şaşırdı...11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı! Doktor da şaşırdı...#Gonore Bakterisi
Ameliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldiAmeliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldi!#Kadir İnanır
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürüp Süper Lig'in 13. haftasını da lider kapattı

#Trabzonspor#Süper Lig#Fenerbahçe
Trabzonspor galibiyet serisini sürdürüp Süper Ligin 13. haftasını da lider kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Ligde bugün Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenerken, Yukatel Kayserispor ise evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de bu hafta oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26'şar puanı bulunan takımlardan Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

- Sonuçlar

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0
Altay-Adana Demirspor: 1-3
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2
Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0
Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1

- Puan durumu

TAKIM O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 13 10 3 0 27 11 16 33
2.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 8 2 3 23 10 13 26
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 7 5 1 21 10 11 26
4.AYTEMİZ ALANYASPOR 13 7 3 3 20 19 1 24
5.FENERBAHÇE 13 7 2 4 19 16 3 23
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 6 4 3 21 16 5 22
7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 13 7 0 6 20 16 4 21
8.GALATASARAY 13 6 3 4 19 17 2 21
9.BEŞİKTAŞ 13 6 2 5 21 17 4 20
10.ADANA DEMİRSPOR 13 5 4 4 20 18 2 19
11.ALTAY 13 5 1 7 18 21 -3 16
12.YUKATEL KAYSERİSPOR 12 4 3 5 17 20 -3 15
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 13 4 3 6 15 20 -5 15
14.GAZİANTEP FK 13 4 3 6 14 19 -5 15
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 2 7 4 16 15 1 13
16.GZT GİRESUNSPOR 13 3 4 6 8 12 -4 13
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 13 4 0 9 12 23 -11 12
18.GÖZTEPE 12 2 3 7 11 18 -7 9
19.KASIMPAŞA 13 2 3 8 13 21 -8 9
20.ÇAYKUR RİZESPOR 13 2 1 10 11 27 -16 7


- 14. hafta

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
26 Kasım Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)
28 Kasım Pazar:
13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale