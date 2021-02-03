Trabzonspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor! Rakip Denizlispor...

Ligde İttifak Holding Konyaspor ile Gençlerbirliğinin ardından Beşiktaşı da mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisine imza atan Trabzonspor, 23’üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında Yukatel Denizlisporu konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumunda saat 19.00da başlayacak karşılaşmada, hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Trabzonsporda bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmakın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcının, son oynanan Beşiktaş maçındaki 11inde tek değişiklik yaparak orta sahada sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmakın yokluğunda Bakera görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca takıma katılan son transfer Yunus Mallının da kadroda olması bekleniyor.

2 İSİM CEZA SINIRINDA



Trabzonsporda Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmakın dışında 3er sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Edgar Ie ceza sınırında yer alıyor. Savunmanın değişmez isimlerinden olan Edgar Ie, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda Yeni Malatya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DENİZLİSPOR İLE 38İNCİ RANDEVU



Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın oynayacakları maçla birlikte 38inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 4ü Türkiye Kupasında olmak üzere, bugüne kadar oynanan 37 karşılaşmanın 23ünü Trabzonspor, 7sini Denizlispor kazanırken, 7 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor 60 gol kaydederken, kalesinde 32 gol gördü.



MUHTEMEL KADRO



Karadeniz ekibinin muhtemel 11i şöyle: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

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