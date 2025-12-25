Trabzonspor, Galatasaray'ın yıldızını transfer etmek istiyor! Bonservis bedeli belirlendi

Haberin Devamı

Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke'nin yakından takip ettiği ve performansını beğendiği Galatasaray'ın milli futbolcusu Ahmed Kutucu’yu transfer gündemine aldı.

Bordo-mavililer, yaz transfer döneminin son günlerinde de Ahmed Kutucu için girişimlerde bulunmuş ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamamıştı. Trabzonspor'un ilgisi bu dönemde de devam ediyor.

OKAN BURUK SEZON SONUNA KADAR KALMASINI İSTİYOR

Galatasaray cephesinde ise transfere mesafeli bir duruş söz konusu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Ahmed Kutucu’nun sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 28’ine kadar oynatabileceği oyuncularla yollarını şu aşamada ayırmayı düşünmüyor.

Ahmed Kutucu’nun da son haftalarda yükselen performansı, bu kararın arkasındaki önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. 25 yaşındaki futbolcu rotasyonda önemli bir parça haline geldi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan sarı-kırmızılılar, olası bir transfer durumunda Ahmed Kutucu’yu 6 milyon doların (5,1 milyon euro) altında bir bedelle göndermeye sıcak bakmıyor.

Galatasaray’ın bu rakamın altına inmeme konusunda net bir tutum sergilediği öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon euro ödenerek Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu, Galatasaray formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 3 gol atıp 1 de asist üretti.