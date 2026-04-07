Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı: Hakem kararını neden değiştirmedi?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftanın sona ermesiyle birlikte VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Trabzonspor-Galatasaray maçında Wagner Pina ve Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon yer aldı.

İşte o diyaloglar;

- VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

- Cihan Aydın: Anlaşıldı.

- VAR: Önce temas noktası.

- VAR: Birazcık daha ayağını evet.

- Cihan Aydın: Evet geldim Erkan hocam.

- VAR: Temas noktasını gösteriyorum.

- VAR: Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim.

- Cihan Aydın: Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver.

- Cihan Aydın: Evet bu açı güzel.

- Cihan Aydın: Oyuncunun ayağı yerde. Dizine çarpıyor.

- Cihan Aydın: Diğer açıdan bir daha göster.

- VAR: Diğer açıyı göster, göster diğer açıyı.

- Cihan Aydın: Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor.

- Cihan Aydın: Diğer ayağıyla yapıyor.

- Cihan Aydın: Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart.

- VAR: Karar senin.

