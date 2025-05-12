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Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu! İptal ettiği penaltıyla UEFA'yı karıştırmıştı

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#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Galatasaray
Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu İptal ettiği penaltıyla UEFAyı karıştırmıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 16:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği final maçında VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu'nndan Tomasz Kwiatkowski'nin görev yapacağı açıklandı. Kwiatkowski, Real Madrid maçında Atletico Madrid'in Julian Alvarez ile attığı penaltı atışını çift vuruş gerekçesiyle iptal etmişti. UEFA bu karar sonrası çift vuruş kuralının değişikliği için görüşmeler yapılacağını duyurmuştu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde VAR hakemi olarak Polonyalı Tomasz Kwiatkowski'nin görev yapacağını duyurdu. Zorlu maçta AVAR olarak ise Onur Özütoprak'ın görev yapacağı belirtildi.

63. Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadı'nda başlayacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu İptal ettiği penaltıyla UEFAyı karıştırmıştı

UEFA'YI AYAĞA KALDIRAN HAKEM!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan maçta penaltı atışları sırasında Julián Álvarez vuruşu gole çevirmiş ancak yapılan VAR incelemesinde Arjantinli futbolcunun penaltıyı kullandığı sırada topa iki kez dokunduğu tespit edilerek gol geçersiz sayılmıştı. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Real Madrid, çeyrek finale yükselmişti.

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Büyük tartışmalara ve tepkilere neden olan bu karar verildiğinde VAR'da Tomasz Kwiatkowski görev yapıyordu.

UEFA'dan yapılan açıklamada Arjantinli oyuncunun vuruşu yapmadan önce minimal düzeyde de olsa destek ayağıyla topa temas ettiği, mevcut kurala göre VAR hakeminin golün geçersiz sayılması için devreye girmesinin doğru karar olduğu ifade edilmişti.

UEFA, yaşananlardan sonra penaltılarda çift dokunuşun açıkça kasıtsız olduğu durumlarda kuralın gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için FIFA ve IFAB ile görüşmelere başlanacağını açıklamıştı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak."

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#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Galatasaray

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