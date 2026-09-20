Trabzonspor-Galatasaray maçını Nihat Kahveci yorumladı: Leo 'Messi' Salah! Anlayana

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Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Trabzonspor, Papara Park'ta oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4, 44 ve 80. dakikalarda Muhammed Salah ile 39. dakikada Noah Saviolo attı.

Trabzonspor'da hat-trick yapan Salah, Saviolo'nun golünde asist yaptı ve dev maça damga vurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 72. dakikada itirazlarının ardından kırmızı kart gördü. Galatasaray'da oyuna 69. dakikada dahil olan Lesley Ugochukwu da 87. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

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Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis ile ilk maçını kazandı. Galatasaray ise bu sezon ligde ilk mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 10 puana yükseldi. Galatasaray, 13 puanda kaldı.

Trabzonspor, milli aranın ardından Samsunspor deplasmanına gidecek. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

NİHAT KAHVECİ'DEN SALAH'A MESSI BENZETMESİ

Maç sonrası Nihat Kahveci, Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi:

"Vallahi öncelikle çok güzel bir maç oldu, Karadeniz bölgesi yağışlı bir bölgedir özellikle dün inanılmaz yağmur yağdı, sel aktı. Bugün de Trabzonspor gol yağmuru şeklinde taraftarlarına muhteşem bir performansla 4-0'lık bir galibiyet elde ederek 'bu ligde ben de varım' dedi.

Bu maç önünde daha önceki günlerde Trabzonspor için final maçı dedim, kaybettiği taktirde lider Galatasaray’la arasındaki puan farkı dokuz olacak final maçına çıkacak dedim.

Çıktı, final maçını kazandı, puan farkını üçe indirdi liderle, on puan yaptı. Salah hakkında konuşacak bir şey yok bence: Leo Salah! Anlayana.

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Orta sahada topu alıyor, sürüyor. 'Atar' diyorsun, atıyor. Son golde topu sürüyor, 'Atar' diyorsun atıyor.

Diğer golü attı bir tane de Saviolo'ya 'al at' dedi. Saviolo da tertemiz bıraktı. 4-0'lık bir galibiyette, yıldızlar var, iyi oyuncular var ama bir de süperstarlar var. Ben süper starım dedi bugün, alkışlamak lazım büyük oyuncu."