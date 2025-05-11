Trabzonspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus ve Uğur Meleke değerlendirdi! Pozisyon ofsayt mı faul mü? VAR, orta hakemi çağırarak hata mı yaptı?

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Galatasaray, Süper Lig’in 35. Haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 2-0’lık üstünlükle ayrıldı.

Galatasaray adına maçın gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata kaydetti.





Sarı kırmızılılar bu sonuçla, gelecek hafta Kayserispor’u yenmeleri halinde Fenerbahçe’nin oynayacağı mücadeleye bakmaksızın şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

USTA YAZARLAR DEĞERLENDİRDİ

Bununla beraber Hürriyet Spor’un usta köşe yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, mücadeleyi değerlendirdiler. İşte o yazılar…



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Uğur Meleke: 240 saniye içinde beşi de tehlike yaratan beş korner!

Trabzon’da dakika 62... Galatasaray bir köşe atışı kullanıyor. Sara ortalıyor, Osimhen vuruyor, yandan auta gidiyor top.

Dakika 63... Galatasaray, Sara ile bir korner daha kullanıyor. Yine Osimhen vuruyor, bu kez bloklanıyor top.

Dakika 64... Sara yine köşe gönderinde. Yine Osimhen yükselip hamle yapıyor ama Uğurcan lehine faul düdüğü var.

Dakika 65... Sara korner, Lemina kafa. Top üst direkten geri geliyor.

Dakika 66... Yine bir köşe atışı. Yine topun başında Sara var. Brezilyalı ortalıyor, Abdülkerim kafayı vuruyor ve ağlara gönderiyor topu.





62 ile 66’ncı dakikalar arası sadece 240 saniye içinde Galatasaray Sara ile sağdan-soldan tam 5 korner kullanıyor. Hepsine Galatasaraylılar vuruyor. Biri direği yalıyor. Biri direkten dönüyor. Ve sonuncusu gol oluyor.

Artık bu 4 dakikanın okumasını size bırakıyorum: Ligin duran toplardan en çok gol bulan takımı Galatasaray’a tabii ki büyük kredi vermek lazım. Sara ortalıyor, Osimhen vuruyor, Abdülkerim vuruyor, Lemina vuruyor. Ancak Trabzonluların da tek bir korneri dahi savunamamaları da çok amatörce.

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25 İLE 45 DAKİKALAR ARASI TRABZONSPOR ETKİLİYDİ

Aslında bakarsanız dün maçın 20 ile 45’inci dakikaları arası Trabzon iyi bir futbol koymuştu ortaya. Özellikle Mendy-Lundstram merkez ikilisi etkililerdi. 5’inci dakikada Mendy, Mustafa’ya bir şut pası verdi. 38’de Lundstram’ın araya oynadığı topta Visca ve Mendy’nin peş peşe şutlarında Muslera kahramanlaştı. 45’te yine Mendy’nin ara pasıyla gelişen akında Visca-Muslera arasındaki ikili mücadelede penaltı tartışması yaşandı. Ancak İlk yarıyı yüksek viteste bitiren ev sahibi takım ikinci devreye taşıyamadı bu temposunu.

Trabzon’da ikinci yarıda Galatasaray, liderlik tuşuna bastı adeta. Dün 20 ile 45’inci dakikalar arası sezon genelinde sergiledikleri dominant oyundan uzaklardı. Ancak ikinci yarının başlangıç düdüğüyle beraber vitesi artırıp oyunu rakip yarı alana yığdı sarı kırmızılılar. Peş peşe kornerler kazandılar ve 66’da Abdülkerim’in golüyle çektiler fişi.

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Fatih Tekke’nin bence bugünden çarşambaya kadar çalışması gereken şeyse, takımının korner savunmasında tek bir topa dahi vuramamaları!





Fırat Aydınus: Galatasaray ikinci yarıdaki futboluyla kazandı!

Trabzon karşısında ilk yarı düşük tempolu oynayan sarı - kırmızılı takım, ikinci devrede oyunu rakip yarı sahaya yıkıp hedefine ulaştı.

Maçın ilk yarısında üç bölümden oluşan bir oyun izledik. İlk bölümde Galatasaray’ın kontrolünde olan, topa daha çok sahip olduğu, çok net olmasa da 3-4 gol pozisyonuna girdiği bir kısım. İkinci bölümde ise Enis Destan’ın sakatlığı sonrası oyunun düşük tempoda oynandığı, pozisyon anlamında kısır bir bölüme evrildi maç. Son 12- 13 dakika ise Trabzonspor’un üstün olduğu bir bölümdü.



38. dakikada 38 yaşındaki Fernando Muslera’nın çevikliği ile aynı pozisyon içinde üst üste yaptığı kurtarışlar ilk 45 dakikanın en heyecan anıydı.





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İKİNCİ DEVRE DAHA HAREKETLİYDİ

Belki de Galatasaray’da puan farkının rahatlığı ve Trabzonspor’un çarşamba günü oynayacağı Türkiye Kupası final maçını düşünmesi; ilk devrenin büyük bir bölümünün düşük tempoda oynanmasına neden olmuş olabilir.

İkinci yarı, ilk devreye oranla daha tempolu ve pozisyonların yaşandığı bir mücadele izledik. İkinci 45 dakikanın başlamasıyla ağırlığını koyan Galatasaray oyunu adeta Trabzonspor ceza sahasına yıktı. Üst üste kullanılan köşe vuruşları akabinde 66. dakikada golü buldu. Sezon boyunca duran topları kullanmadaki başarısıyla öne çıkan Gabriel Sara’nın ortasında Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşu sarı kırmızılı takımı bu kritik maçta 1-0 öne geçirdi.





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ORTA SAHALAR RAHAT GEÇİLDİ

Bu dakikadan sonra orta sahaların rahat geçildiği bir oyuna şahit olduk. Trabzonspor beraberlik için ileri çıktıkça kalesinde daha tehlikeli pozisyonlar verdi. Bunlardan bir tanesinde Eren Elmalı‘nın getirdiği ve ortaladığı topta Yunus Akgün’ün pasında Morata’nın şık vuruşu ile Galatasaray ikinci golü buldu ve rahatladı.

Bu galibiyetle Galatasaray’ın önümüzdeki hafta Kayserispor karşısında alacağı tek puan bile şampiyonluk için yetecek.





‘VAR’IN BURADA HAKEMİ MONİTÖRE ÇAĞIRMASI GEREKLİ DEĞİLDİ

Atilla Karaoğlan için rahat bir müsabakaydı. Maç içerisinde tartışılacak sadece bir pozisyon var; 44. dakikada Muslera’nın Visca’ya yaptığı müdahale. Karaoğlan bu müdahalenin ceza sahasının dışında olduğunu söyleyerek Muslera’ya sarı kart gösterdi. Ama pozisyon içerideydi. Fakat öncesinde de ofsayt olduğu saptandı. Burada yoruma dayalı olmayan bir pozisyon için yani net ofsayt pozisyonu için Hollandalı VAR Erwin Blank’ın Atilla Karaoğlu’nu monitöre çağırması gerekli değildi. Muslera’ya çıkan sarı kartın iptali konusunda ise Karaoğlan kontrolsüz hareket olarak yorum yapıp vermiş olacak ki iptal etmedi. Eğer umut vadeden ataktan dolayı vermiş olsaydı iptali gerekirdi.