Trabzonspor - Galatasaray maçında Yusuf Yazıcı sürprizi

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, zorlu maçta Galatasaray'ı konuk ederken tribünde sürpriz bir konuk vardı.

Trabzonspor’dan Fransa’nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon’da önce Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti.

Ardından ise Trabzonspor’un Galatasaray ile oynadığı maçı özel davetli olarak tribünden takip etti.