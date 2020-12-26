Trabzonspor-Galatasaray maçında Arda Turan tarihe geçti! Tam 11 yıl sonra bir ilk...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçına Arda Turan damgasını vurdu.

Sezon başında büyük tartışmalar sonrası Galatasaray'a imza atan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasının 44. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Süper Lig'de bu sezon 3. golünü atan Arda Turan, Trabzonspor geleneğini de sürdürdü.

33 yaşındaki futbolcunun, 6 golle Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Trabzonspor oldu. Arda Turan, Sivasspor'a karşı da aynı sayıda gol kaydetti.

11 YIL SONRA ATTI

Arda Turan, Süper Lig'de 4087 gün sonra Trabzonspor filelerini havalandırmış oldu.

Tecrübeli yıldız, 2010 yılından sonra Süper Lig'deki ilk iç saha golünü de geçen hafta oynanan Göztepe maçında atmıştı.

2015'TEN BU YANA İLK GALİBİYET

Arda Turan'ın dikkat çektiği maçta Galatasaray, Süper Lig'de Eylül 2015'ten bu yana ilk kez Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etti.

PAZUBANDINI ÖPTÜ

Attığı gol sonrası büyük mutluluk yaşayan Arda Turan, sevincini kaptanlık pazubandını kameralara göstererek ve öperek yaşadı.

MARCAO GERİ DÖNDÜ

Ligin 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14. haftadaki Göztepe maçında takımda yer alamayan Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.

FALCAO 8 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'da son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, sonrasındaki 8 resmi müsabakada forma giyemedi. Söz konusu müsabakaların 1'inde cezalı olan Falcao, kalan süreçte 7 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızı takım, Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçının başlangıç kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.

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