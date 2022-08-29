Trabzonspor - Galatasaray maçına Muhammet Taha Tepe damga vurdu! Sarı kırmızılı oyuncular tebrik etti

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Süper Lig'in dördüncü haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Trabzonspor'da birçok sakat oyuncu bulunurken Antalyaspor maçının son dakikalarında kasında yırtık oluşan Uğurcan Çakır da bu isimlerden biri oldu.

İLK KEZ FORMA GİYDİ

Uğurcan Çakır, Galatasaray karşısında oynayamazken bordo mavililerde kale 21 yaşındaki genç file bekçisi Muhammet Taha Tepe'ye teslim edildi.

İKİ POZİSYONDA KALESİNİ GOLE KAPATTI

İlk kez resmi bir maçta Trabzonspor forması giyen Muhammet Taha Tepe, müsabaka boyunca kalesinde güven verirken Galatasaray'ın 2 gol pozisyonunda da geçit vermedi.

Maçın ilk devresinde karşı karşıya pozisyonda Dries Mertens'a geçit vermeyen Muhammet, ikinci devrenin son anlarında da Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan çektiği şutta kalesinde duvar ördü.

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MAÇ SONU TEBRİK

Galatasaray, iki net fırsatta Muhammet'i geçemezken karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı takımdan Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Fernando Muslera, genç file bekçisini tebrik etti.

"EN UFAK SÖZLERİ BİLE BİZİ MUTLU EDECEKTİR"

Karşılaşmaya iyi hazırlandığını kaydeden Muhammet Taha Tepe, "Rakip çok iyi, güçlü bir takım. Benim hazırlanmamda herkes çok yardımcı oldu. Güzel bir maç oldu. Soğukkanlılıkla oynamak önemli. Ben de böyle çıktım. Hocamın görüşleri de çok önemli. En ufak sözleri bile bizi mutlu edecektir." diye konuştu.

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MUHAMMET TAHA TEPE'NİN KARİYERİ

Muhammet Taha Tepe, 1 Ocak 2001 yılında Sakarya'da doğdu. 2014 yılında Altınordu'ya katılmadan önce Sapanca Akademi Spor ve Sakaryaspor'un gençlik akademilerinde eğitim gördü. 2019-20 sezonu için 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu'ya kiralandı. 2020 yılında Trabzonspor ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Ocak 2021'de Turgutluspor'a kiralandı .