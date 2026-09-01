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Trabzonspor-Galatasaray maçı tarihi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor-Galatasaray#Süper Lig#Futbol
Trabzonspor-Galatasaray maçı tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 15:52

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 5. ve 6. hafta fikstürünü açıkladı.

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Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 5. ve 6. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Buna göre Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi saat 20:00’de oynanacak.

5. HAFTA

11 Eylül - Cuma

20: 00 | Beşiktaş - Erzurumspor FK

12 Eylül - Cumartesi

17.00 | Eyüpspor - Rizespor

17.00 | Samsunspor - Çorum FK

20: 00 | Alanyaspor - Göztepe

20: 00 | Konyaspor - Trabzonspor

13 Eylül - Pazar

17.00 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20: 00 | Amed SF - Başakşehir FK

20: 00 | Galatasaray - Kocaelispor

14 Eylül - Pazartesi

20: 00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe

6. HAFTA

18 Eylül - Cuma

20: 00 | Kasımpaşa - Konyaspor

19 Eylül - Cumartesi

17.00 | Kocaelispor - Gaziantep FK

17.00 | Çorum FK - Alanyaspor

20: 00 | Başakşehir FK - Gençlerbirliği

20: 00 | Trabzonspor - Galatasaray

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20 Eylül - Pazar

17.00 | Erzurumspor FK - Samsunspor

17.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor

20: 00 | Göztepe - Rizespor

20: 00 | Amed SF - Beşiktaş

Trabzonspor-Galatasaray maçı tarihi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçı tarihi belli oldu


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#Trabzonspor-Galatasaray#Süper Lig#Futbol

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