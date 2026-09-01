Trabzonspor-Galatasaray maçı tarihi belli oldu

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Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 5. ve 6. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
Buna göre Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi saat 20:00’de oynanacak.
5. HAFTA
11 Eylül - Cuma
20: 00 | Beşiktaş - Erzurumspor FK
12 Eylül - Cumartesi
17.00 | Eyüpspor - Rizespor
17.00 | Samsunspor - Çorum FK
20: 00 | Alanyaspor - Göztepe
20: 00 | Konyaspor - Trabzonspor
13 Eylül - Pazar
17.00 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20: 00 | Amed SF - Başakşehir FK
20: 00 | Galatasaray - Kocaelispor
14 Eylül - Pazartesi
20: 00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
6. HAFTA
18 Eylül - Cuma
20: 00 | Kasımpaşa - Konyaspor
19 Eylül - Cumartesi
17.00 | Kocaelispor - Gaziantep FK
17.00 | Çorum FK - Alanyaspor
20: 00 | Başakşehir FK - Gençlerbirliği
20: 00 | Trabzonspor - Galatasaray
20 Eylül - Pazar
17.00 | Erzurumspor FK - Samsunspor
17.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor
20: 00 | Göztepe - Rizespor
20: 00 | Amed SF - Beşiktaş