Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası Alexandru Cicaldau: "Mutlu değiliz"

Alınan sonuçtan ötürü mutlu olmadıklarını dile getiren Cicaldau, "Hagi ve Popescu, büyük efsaneler. Karşılaştırma yapmak için çok erken. Ben de kulüp için elimden gelenin en iyisini yapıp onlar gibi olmaya çalışacağım. Skordan dolayı mutlu değiliz." dedi.

Puan kaybından dolayı çok üzüldüklerini belirten Emre Kılınç, "Ayağıma bir darbe aldım. Darbeden önce de zaten ağrıyordu. Sonrasında kötüleşti. İkinci yarı devam edemedim. 2 haftadır, 2-0 öndeyken 4 puan kaybettik. Bu bizim için çok üzücü. Telafi edeceğiz bu puanları." diye konuştu.

DeAndre Yedlin ise "Biz ilk yarı açıkçası iyiydik. Daha fazla konsantrasyona sahiptik. İki gol de bulabildik. İkinci yarıda konsantrasyonumuz düştü. Onlar da ritim yakaladılar. Bu durumdan ötürü Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından öğrenmemiz gerekenler var." dedi.