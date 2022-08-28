Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Abdullah Avcı'ya uyarı! Galatasaray'ın kozu Mertens...

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Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, bu akşam saat 21.45’te Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 7. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer de 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır şoku Haberi görüntüle

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 48 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel toplam 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.

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LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 98 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken İstanbul'da oynanan maçı ise Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ise ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 49 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda rakibine 61 gol atarken, sarı-kırmızılılar 61 golle yanıt verdi.

UĞUR MELEKE'DEN DERBİ YAZISI

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, bu akşam oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını köşesinde değerlendirdi.

İşte Uğur Meleke'nin yazısı:

Trabzonspor, geçen hafta Antalyaspor’un hücum presine çare bulamadı, hafta içinde de Kopenhag’a merkezden oyun üretemedi. Şurası bir gerçek; Napoli tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu Marek Hamsik’i çok arıyorlar. Galatasaray’sa Ümraniyespor karşısında ilk 45’te her baskı gördüğünde topu taca attı, ta ki Napoli tarihinin en golcüsü Dries Mertens, oyuna Napolitan sosu katana kadar...

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G.Saray bu sezon henüz 3 resmi müsabakaya çıktı, bu maçlarda kalecisi Muslera, savunma dörtlüsü Boey-Nelsson-Abdülkerim-Aanholt ve ileri üçlüsü Yunus-Seferovic-Kerem hiç değişmedi. Tek değişiklik merkezdeydi, takıma yeni katılan oyuncuların da etkisiyle orta sahada Okan Buruk hâlâ ideali arıyor. Antalya önünde Berkan’la başladı, Giresun maçında Midtsjö, Ümraniye karşısında da önce Torreira, sonra Mertens katıldı denkleme. Bu 270 dakika içinde Galatasaray en üretken futbolu Ümraniye maçında 46 ile 70 arası oynadı. Mertens 46’da oyuna girince adeta Galatasaray orta sahasında eksik olan şeyi tanımladı. Ve tamamladı sonra da.

MERTENS GiRiNCE 46 iLE 70 ARASI 8’i ETKiLi 11 ŞUT ATTILAR

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Galatasaray, Ümraniye maçına birçok basit hata ile başladı. Recep Uçar’ın talebeleri önde her baskı yaptığında sarı kırmızılıları hataya zorladılar. Daha ilk dakika içinde Muslera, 9’uncu dakikada Abdülkerim, 2 ve 17’de Nelsson baskı görünce topu taca atmakta buldular çareyi. Sonra Mertens çıktı sahneye. İlk devrede bir türlü atak sürekliliği sağlayamayan Galatasaray, 46 ile 70 arası Ümraniye kalesine sekizi etkili 11 şut attı. Mertens, Torreira, Oliveira, Seferovic, Boey, Yunus ve Kerem hepsi etkili fırsatlar buldular bu bölümde. Ve bu değişimin sebebi netti:

GALATASARAY’DAKi BAĞLANTI SORUNUNU TEK BAŞINA ÇÖZDÜ

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G.Saray’ın 225 dakika boyunca bir türlü çözemediği birinci-ikinci ve ikinci-üçüncü bölge bağlantı sorununu tek bir adam halletti. Napoli tarihinin en golcü oyuncusu Mertens, sadece 45 dakika giydiği G.Saray formasıyla da şimdiden kritik bir aksam haline dönüşmüş gibi. Buruk’un orta sahada Mertens’le başlayacağını ve bu maçta Galatasaray’ın kaderinin Belçikalı virtüözün performansına bağlı olacağını tahmin etmek güç değil.

AVCI, 3 TEMEL PROBLEMi ÇÖZMEK ZORUNDA

Trabzonspor, sezonu ligde 2 galibiyet ve Süper Kupa zaferiyle açtıktan sonra üç problemli müsabaka oynadı. Abdullah Avcı ne kadar Parken deplasmanını oyun olarak kazandıklarını iddia etse de tabela öyle söylemiyordu. Onu farklı Antalya mağlubiyeti ve Trabzon’daki Kopenhag suskunluğu izledi. Abdullah Avcı’nın kritik Galatasaray sınavını hasarsız atlatabilmek için bu müsabakalardaki üç temel problemi çözmeye çalışacağı kesin.

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KOPENHAG DEPLASMANINDA ÇOK SIRADAN BiR GOL YEDiLER

1- Trabzonspor, Parken’deki Kopenhag maçında kornerden çok sıradan bir gol yedi. Ceza alanında 8 bordo maviliye karşılık yalnızca 4 Danimarkalı bulunuyordu. Ancak Trabzonsporlu 8 oyuncu alanı savunurken, 4 Danimarkalı hareketlilerdi. Korner atıldığında Kopenhaglı Vavro rahatlıkla indirdi, Lerager rahatlıkla golü attı. Hatta ceza alanındaki diğer 2 Kopenhaglı futbolcu da demarke vaziyetteydiler. Trabzonsporlu 8 kişi alanı, yani aslında havayı-boşluğu savunurken, Kopenhaglı oyuncular attılar golü. Abdullah Avcı’nın alan savunmasından vazgeçeceğini sanmıyorum zira bundan 10 yıl önce de benzer şeyler yaşanıyordu Avcı takımlarında. 7 Eylül 2012’de Hollanda’nın Avcı yönetimindeki Türkiye milli takımına attığı korner golünde de sorun benzerdi mesela.

SEZONUN EN KRiTiK MAÇINDA MERKEZDE ÇOK VERiMSiZDi

2- Parken’deki maça Abdullah Avcı orta sahada tek defansif Siopis’le başlamıştı. Maçtan sonra bu tercihi sorulduğunda hem Dorukhan’ın hasta olduğunu, hem de Siopis’in orta sahada tek başına daha verimli oynadığını söylemişti Abdullah Hoca. Ki bence de cesur bir tercihti bu. Ama enteresandır, sonraki iki müsabakada iki ön liberolu düzene döndü. Antalya önünde Doğucan-Dorukhan’lı 40 dakika felaketti. Kopenhag önünde de Siopis-Dorukhan’la merkezde verimsiz bir bordo mavili takım izledik. Trabzon, belki de sezonun en kritik maçında merkezden hiç hücum edemedi. Müsabakayı rekor 35 orta ile, sadece kanat akınlarıyla tamamladı.

TRABZON’DA YAŞANAN SORUNLARIN SEBEBi HAMSiK’iN YOKLUĞU

3- Trabzonspor’un şu anda çok kritik eksiklikleri var. Visca ve Hamsik sadece Trabzon’un değil, ligin de yıldızları. Bakasetas’ın sağlık durumunun yüzde yüze ulaşmasını heyecanla bekliyor Trabzonlular. Ancak bu isimler içinde en çok arananı şüphesiz Hamsik. Çünkü Napoli efsanesinin yokluğu, Trabzon’un hem merkez organizasyonunu baltalıyor, hem de geriden çıkış becerisini zayıflatıyor.

Abdullah Avcı, Antalya önünde hücum prese çare bulabilmek için savunma göbeğini tam dört defa değiştirdi mesela. Maça Hugo-Denswil tandemiyle başladı. Antalya’nın 40 dakikalık önde baskısına çare üretemeyince 40’ta Dorukhan’la savunmayı üçledi.