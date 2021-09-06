Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 134'üncü karşılaşma

Trabzonspor Galatasaray maçı, her iki takımın taraftarları dışında futbol otoriteleri tarafından da yakından takip edilecek. Karşılaşma, stadyuma taraftar alınma kararının ardından kendilerine ayrılan kapasiteyi tam doldurması beklenen taraftarların haricinde, ekran başında da yakından takip edilecek. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hafta sonu ağırlayacağı Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde 17 sezon sonra en iyi ilk 4 haftayı geçirmiş olacak.



En son teknik direktör Ziya Doğan'ın görev yaptığı 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında galip gelen bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile aynı başarıyı göstermenin mücadelesini verecek.



Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi durumunda 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatacak.



Bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunun ilk 5 haftasında tüm maçlarını kazanmış ve en başarılı lig başlangıcını yapmıştı. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda ligi 77 puanla Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada kapamıştı.



82 PUANLI SEZONDAN İYİ BAŞLANGIÇ



Trabzonspor, ilk 3 haftalar itibarıyla bu sezon, 82 puan topladığı 2010-2011'den daha iyi bir başlangıç yaptı.



Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunun ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla Bursaspor'un ardından 2. sırada yer almıştı.



GEÇEN SEZONDAN ÇOK FARKLI



Trabzonspor, geçen sezon ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 5 puan toplamış ve ligde 12. sırada yer almıştı.



Karadeniz ekibi, haftayı galibiyetle kapatması halinde 12 puana ulaşacak ve geçen sezona 4 haftada 7 puanlık da bir fark atmış olacak.