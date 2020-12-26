Trabzonspor Galatasaray maçı hangi, saat kaçta? Trabzonspor ve Galatasaray cephesinde son durum

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 168, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençlerler olacak. Bu akşam saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 94 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 121, Trabzonspor ise 109 gol attı.

Son maçlarda Trabzonspor üstün

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 12 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 12 lig maçının 7'sinde bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

Trabzon'daki lig maçları

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 5 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 47 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Evindeki son 4 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 4'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray 57 golle karşılık verdi.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Terim ile Avcı'nın 2-2 eşitliği var

İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın galibiyetlerde 2-2 eşitliği bulunuyor.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları da 6 golle karşılık verdi.

Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı.

Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Fatih Terim ve Abdullah Avcı 2018-2019 sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Geçen sezon da Avcı yönetiminde Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup etti.

Terim-Avcı rekabeti

Fatih Terim ile Abdullah Avcı rekabetindeki maçlar şöyle:

Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-0

Galatasaray-İstanbul B. Bld: 0-2

Galatasaray-İstanbulspor: 1-1

Galatasaray'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, son mağlubiyetini Eylül 2005'te aldı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle oynadığı ilk 11 karşılaşmadan bu yana iç sahada daha uzun bir yenilmezlik serisi yakalayamıyor. Trabzonspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Galatasaray, daha önceki yedi karşılaşmanın beşinden galip ayrılmıştı.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Bu sezon oynadığı 13 Süper Lig maçının sekizini kazanan Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde daha fazla galibiyet aldığı bir sezon başlangıcını en son 2002/03'te gerçekleştirmişti.

Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçında toplam altı kırmızı kart çıktı. Trabzonspor'un Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son dört iç saha golünün üçünde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var. Trabzonspor forveti Caleb Ekuban, Süper Lig kariyerinin ilk golünü bu statta Galatasaray'a atmıştı.

Galatasaray forması giyen Younes Belhanda'nın Süper Lig kariyerinde iki gol attığı tek maçta rakibi Trabzonspor'du. Galatasaray orta sahası Arda Turan'ın Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'dan daha fazla gol attığı tek rakibi Sivasspor. Galatasaray'ı konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının altısını kazanan Abdullah Avcı, galip geldiği karşılaşmalarda 19 gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY CEPHESİ

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Karadeniz temsilcisiyle karşılaşacak

Medical Park'ta oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde geride kalan 14 haftada 1 haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ligde 26 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, birer maçı fazla olan lider Aytemiz Alanyaspor'un 1 puan ile gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde 2. sırada bulunuyor.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavili takım ise ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Haftaya 20 puanla giren Karadeniz temsilcisi, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'un averajla gerisinde 9. sırada yer aldı.

Terim kulübede bulunamayacak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında maça çıkamayacak.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 maç ceza verdi.

Trabzonspor müsabakasında da takımını yönetemeyecek tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.

Falcao dönüyor

Sarı-kırmızılı ekipte uzun süreli yaşadığı sakatlıklarla tartışılan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Trabzonspor müsabakasında forma giyebilecek.

Ligin 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor ile yapılacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Falcao, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Bu sezon 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle toplamda 8 resmi maçı kaçıran 34 yaşındaki futbolcu, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

Falcao'nun Trabzon'a gidecek kafilede yer alması ancak maç eksiği nedeniyle müsabakaya yedeklerde başlaması bekleniyor.

Marcao cezasını doldurdu

Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezasını dolduran Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Trabzonspor müsabakasında görev alabilecek.

Ligin 13. haftasında yapılan Fatih Karagümrük müsabakasında sonra kırmızı kart gören, PFDK'in 1 maç ceza verdiği Marcao, cezasını 14. haftadaki Göztepe müsabakasında çekti. Marcao, Trabzonspor mücadelesinde forma giyebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıkan ve izolasyon sürecini tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da kadroda bulunabilecek.

Galatasaray'da dört eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Ryan Babel'in yanı sıra koronavirüsle ilgili izolasyon, tedavi ve takip süreci devam eden iki futbolcu da kadroda yer almayacak.

Tedavisine devam edilen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo da görev yapamayacak.

Beş futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, bu akşamki mücadelede kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Son 9 resmi maçta 7 galibiyet

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakanın 7'sini kazandı.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesinin ardından çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu kulvardaki son 9 karşılaşmada 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 1 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Ligin en az gol yiyen 2. takımı

Galatasaray, bu sezon savunmadaki performansıyla dikkati çekiyor.

Kaleci Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından geçen sezon kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı-kırmızılı takım, bu sezon bu anlamda sorun yaşamıyor.

Ligde geride kalan 14 haftada 13 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızda 10 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 9 gol yiyen lider Aytemiz Alanyaspor'un ardından 2. sırada yer aldı.

Bu sezon ligdeki 13 maçın 5'inde kalesini gol kapatan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 1, 1 müsabakada ise 2 gol yedi.

İstanbul takımlarına karşı ilk galibiyet

Ligde son 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup ederek bu sezon İstanbul takımları karşısındaki ilk galibiyetini de almanın mücadelesini verecek.

Ligde 14 hafta sonunda 4 mağlubiyetini de İstanbul takımları karşısında yaşayan Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1, ligin 5. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 2-0, ligin 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, ligin 7. haftasında Trabzon'da Kasımpaşa'ya 4-3 yenilmişti.

İlk kez 3 maç

Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanmış olacak.

Ligde son oynadığı 2 karşılaşmada Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u da 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Galatasaray'ı yenmesi halinde bu sezon en iyisi serisini yakalamış olacak.

Kazanan kadro bekleniyor

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig'de son iki maçını kazanan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Galatasaray karşısında da Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkan 11'e görev vermesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinin yine Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR CEPHESİ

581 günlük yenilmezlik serisi ilk hafta sonlanmıştı

Trabzonspor'un İstanbul takımları karşısında 581 günlük yenilmezlik serisi bu sezon ligin ilk haftasında Beşiktaş karşısında son bulmuştu.

2018-2019 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde 13 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlikle, mağlubiyet yaşamayan bordo-mavililer, bu sezon ise ilk hafta Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle bu başarısını sürdürememişti.

Geçen sezon tarihi başarı

Trabzonspor, geçen sezon ligde 35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmemişti.

Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, geçen sezon da aynı başarıyı gösterdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe'yi elemişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu sezon mağlup olan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı yenmesi halinde "üç büyükler" karşısında da sezonun ilk galibiyetini elde etmiş olacak.

Newton'un gidişinin ardından yenilgi görmüyor

Lige sıkıntılı başlayan Trabzonspor, İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından mağlubiyet görmüyor.

Newton yönetiminde 6. hafta sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonraki 7 maçlık sürede 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, 30 Ekim'de oynanan bu karşılaşmanın ardından 55 gündür rakiplerine yenilmiyor.

Newton'un takımdan ayrılması sonrasında Futbolcu İzleme Komitesi Koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, daha sonra takımın başına getirdiği Abdullah Avcı ile de yenilmezlik serisi yakaladı.

Avcı'nın eli değdi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, farklı bir kimliğe bürünerek topladığı puanlarla alt sıralardan kurtuldu.

Bordo-mavililer Avcı döneminde, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ve deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-1, ardından da Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 6 maçta yenilgi görmeden 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan topladı.

Avcı, 3'e katladı

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok başarılı görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 6 maçta topladığı 14 puanla maç başına 2,33 ortalama yakaladı.

Kalesinde sadece 2 gol gördü

Ligin ilk 8 haftasında 15 golle en fazla gol yiyen iki takımdan biri olan Trabzonspor, son 6 haftada sadece 2 gol yedi.

Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor maçlarında kalesini kaparken, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında birer gol gördü.

İlk 8 haftada maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son 6 haftada ise kalesinde maç başına 0,33 gol ortalamasıyla oynadı.