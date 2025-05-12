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Son dakika - Trabzonspor - Galatasaray finalinin hakemi belli oldu

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#Galatasaray#Trabzonspor#Final
Son dakika - Trabzonspor - Galatasaray finalinin hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 11:32

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçını yönetecek hakem belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maçın hakemi açıklandı.

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Cihan Aydın yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle;

"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu.

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak."

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#Galatasaray#Trabzonspor#Final

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