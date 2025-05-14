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Trabzonspor - Galatasaray finalinde tartışmalı hakem kararları! Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...

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#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Galatasaray
Trabzonspor - Galatasaray finalinde tartışmalı hakem kararları Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 21:41

Trabzonspor’u mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götüren Galatasaray, önce Osimhen'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı, ardından ise kırmızı kart bekledi.

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Trabzonspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

SAVIC'TEN YOĞUN İTİRAZ

Müsabakanın 21. dakikasında Trabzonspor'da Stefan Savic, Victor Osimhen'e kayarak sert bir müdahalede bulundu. Bu pozisyonun ardından müsabakanın hakemi Cihan Aydın, sarı kartına başvurdu.

Savic, kartın ardından hakem Cihan Aydın'a yoğun itirazlarda bulundu.

GALATASARAY'DAN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ 

Sarı - kırmızılı futbolcular ve teknik heyet ise itirazların ardından Savic'e kırmızı kart çıkması yönünde itirazlarda bulundu.

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Bir süre VAR ile görüşen Cihan Aydın, kararını değiştirmeyerek oyunun devam etmesini istedi.

PENALTI BEKLENTİSİ 

Mücadelenin bu sefer ise 30. dakikasında ise sarı - kırmızılılar penaltı bekledi.

Victor Osimhen'in Trabzonspor ceza sahası içerisinde Batagov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından gözler tekrar gözler hakem Cihan Aydın'a döndü.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, penaltı itirazlarında bulunurken, karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'a herhangi bir inceleme gelmeyince müsabaka kaldığı yerden devam etti.  

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#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Galatasaray

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