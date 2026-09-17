Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

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Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Batuhan Kolak yönetecek.
İşte 6. haftada oynanacak maçların hakemleri:
Kasımpaşa - Konyaspor: Davut Dakul Çelik
Çorum FK - Alanyaspor: Alper Akarsu
Kocaelispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler
Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
Başakşehir - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe - Eyüpspor: Kadir Sağlam
Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Amed SF - Beşiktaş: Ali Şansalan
Göztepe - Rizespor: Oğuzhan Çakır