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Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor - Galatasaray#Derbi#Süper Lig
Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 14:44

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu.

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Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Batuhan Kolak yönetecek.

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İşte 6. haftada oynanacak maçların hakemleri:

Kasımpaşa - Konyaspor: Davut Dakul Çelik

Çorum FK - Alanyaspor: Alper Akarsu

Kocaelispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler

Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

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Başakşehir - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe - Eyüpspor: Kadir Sağlam

Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Amed SF - Beşiktaş: Ali Şansalan

Göztepe - Rizespor: Oğuzhan Çakır

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#Trabzonspor - Galatasaray#Derbi#Süper Lig

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