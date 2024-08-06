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Trabzonspor fırtınası, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da bir başka esiyor!

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#TRABZONSPOR#Abdullah Avcı#AVRUPA
Trabzonspor fırtınası, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupada bir başka esiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 14:30

EFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında çıktığı son 5 Avrupa karşılaşmasını da kazandı.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında iyi sonuçlara imza atıyor.

Bordo-mavililer, geçen sezon ikinci kez takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile Avrupa kupalarında oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros ekibini 1-0, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında da İsviçre ekibi Basel'i 1-0'lık sonuçla mağlup etti.

Bordo-mavililer Avcı yönetiminde bu sezon da Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında 2-0 galip gelerek 5 maçlık iç saha serisi yaptı.

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8 maçta tek mağlubiyet

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile 3-3 berabere kalırken son 16 turunda İtalya'nın Roma takımına 2-1 yenilerek bu süreçteki tek mağlubiyetini aldı.

Karadeniz ekibi, 2022-23 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kaldı.

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#TRABZONSPOR#Abdullah Avcı#AVRUPA

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