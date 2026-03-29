×
Trabzonspor, yeniden Fenerbahçe'nin yıldızına talip!

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 08:20

Ara transfer dönemini beklentilerin altında gerçekleştiren ve önümüzdeki sezonun kadro planlamasına erkenden başlayan Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldızını da listesine ekledi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile puanları eşitleyen ve averajla 3. sırada yer alan Trabzonspor, transfer çalışmalarına erkenden başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği liste doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililer dev bir yerli operasyonuna başladı.

ÖNCELİK 4 İSİMDE

Direkt ilk 11 seviyesinde Türk isimleri takıma kazandırmayı hedefleyen Trabzonspor’da, Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Oğuz Aydın, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, Borussia Dortmund ile sözleşmesi bitecek olan Salih Özcan ve Alanyaspor’un genç stoperi Ümit Akdağ öncelikli adaylar.

SİNAN ANDERSEN DE LİSTEDE

Ayrıca yurt dışında forma giyen, gurbetçi isimlerle ilgili de geniş çaplı bir araştırma yapılıyor. Ara transferde de gündeme gelen 20 yaşındaki orta saha Sinan Silas Andersen bunlardan bir tanesi.

İsveç ekibi Hacken'de forma giyen 21 yaşındaki 1.90'lık ön libero, alt yaş gruplarında Danimarka forması terletse de A Milli Takım tercihini henüz yapmadığı için Süper Lig'de yerli statüsünde sayılıyor.

