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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 16 yıllık rekorunu kırdı

#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Trabzonspor, Fenerbahçenin 16 yıllık rekorunu kırdı

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ilk devreyi Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak tamamladı ve lig tarihine geçti

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Spor Toto Süper Lig'de devreyi 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, 2005 - 2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık rekorunu kırarak, ligde ilk yarılar itibariyle en fazla puan toplayan takım oldu. Fenerbahçe 2005-2006 sezonunun ilk yarısında 17 maçta 45 puan toplamıştı.

Trabzonspor 19 maçın oynandığı ilk devrede tam 14 galibiyet alırken, 4 kere de berabere kaldı. Bordo mavililer sadece 1 kere mağlup oldu.

Karadeniz ekibi ayrıca 0-0'lık Medipol Başakşehir beraberliği ile de bu sezon ilk kez kendi sahasında gol atamadı.

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig

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