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Futbol
Haber Giriş: 28.02.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır!

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır!
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın VAR hakeminin Cüneyt Çakır olduğu açıklandı.

Trabzon'da oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek, yardımcıları Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam olacak.

Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Halil Umut Meler ile Mustafa Emre Eyisoy olacağı açıklandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır

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