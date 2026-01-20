Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyon, Süper Lig'in 20., 21. ve 22. hafta programını açıkladı.

Buna göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi 14 Şubat Cumartesi günü oldu.



20. HAFTA

30 Ocak - Cuma

20.00 | Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 | Kasımpaşa - Samsunspor

31 Ocak - Cumartesi

14.30 | Alanyaspor - Eyüpspor

17.00 | Başakşehir - Çaykur Rizespor

20.00 | Göztepe - Fatih Karagümrük

20.00 | Beşiktaş - Konyaspor

1 Şubat - Pazar

17.00 | Gençlerbirliği - Gaziantep FK

20.00 | Galatasaray - Kayserispor

2 Şubat - Pazartesi

20.00 | Kocaelispor - Fenerbahçe

21. HAFTA

7 Şubat - Cumartesi

14.30 | Fatih Karagümrük - Antalyaspor

20.00 | Samsunspor - Trabzonspor

8 Şubat - Pazar

14.30 | Eyüpspor - Başakşehir

17.00 | Konyaspor - Göztepe

17.00 | Çaykur Rizespor - Galatasaray

20.00 | Beşiktaş - Alanyaspor

9 Şubat - Pazartesi

17.00 | Kayserispor - Kocaelispor

20.00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa

20.00 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği

22. HAFTA

13 Şubat - Cuma

20.00 | Galatasaray - Eyüpspor

20.00 | Antalyaspor - Samsunspor

14 Şubat - Cumartesi

14.30 | Gençlerbirliği - ÇaykurRizespor

17.00 | Alanyaspor - Konyaspor

20.00 | Trabzonspor - Fenerbahçe

15 Şubat - Pazar

14.30 | Kocaelispor - Gaziantep FK

17.00 | Göztepe - Kayserispor

20.00 | Başakşehir - Beşiktaş

16 Şubat - Pazartesi

20.00 | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük