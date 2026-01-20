×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 11:37

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyon, Süper Lig'in 20., 21. ve 22. hafta programını açıkladı. 

Buna göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi 14 Şubat Cumartesi günü oldu. 


20. HAFTA

30 Ocak - Cuma

20.00 | Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 | Kasımpaşa - Samsunspor

 

31 Ocak - Cumartesi

14.30 | Alanyaspor - Eyüpspor

17.00 | Başakşehir - Çaykur Rizespor

20.00 | Göztepe - Fatih Karagümrük

20.00 | Beşiktaş - Konyaspor

 

1 Şubat - Pazar

17.00 | Gençlerbirliği - Gaziantep FK

20.00 | Galatasaray - Kayserispor

 

2 Şubat - Pazartesi

20.00 | Kocaelispor - Fenerbahçe

 

21. HAFTA

 

7 Şubat - Cumartesi

Haberin Devamı

14.30 | Fatih Karagümrük - Antalyaspor

20.00 | Samsunspor - Trabzonspor

 

8 Şubat - Pazar

14.30 | Eyüpspor - Başakşehir

17.00 | Konyaspor - Göztepe

17.00 | Çaykur Rizespor - Galatasaray

20.00 | Beşiktaş - Alanyaspor

 

9 Şubat - Pazartesi

17.00 | Kayserispor - Kocaelispor

20.00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa

20.00 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği

Gözden KaçmasınKante, Fenerbahçe için rest çekti Resmen açıkladıKante, Fenerbahçe için rest çekti! Resmen açıkladıHaberi görüntüle

22. HAFTA

Gözden KaçmasınGalatasaray hücum jokerini buldu Arjantinli oyuncu için resmi teklif yapıldıGalatasaray hücum jokerini buldu! Arjantinli oyuncu için resmi teklif yapıldıHaberi görüntüle

13 Şubat - Cuma

20.00 | Galatasaray - Eyüpspor

20.00 | Antalyaspor - Samsunspor

 

14 Şubat - Cumartesi

14.30 | Gençlerbirliği - ÇaykurRizespor

17.00 | Alanyaspor - Konyaspor

20.00 | Trabzonspor - Fenerbahçe

 

15 Şubat - Pazar

14.30 | Kocaelispor - Gaziantep FK

17.00 | Göztepe - Kayserispor

20.00 | Başakşehir - Beşiktaş

 

16 Şubat - Pazartesi

20.00 | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

 

 

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu



Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!