Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Güncelleme Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyon, Süper Lig'in 20., 21. ve 22. hafta programını açıkladı.
Buna göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi 14 Şubat Cumartesi günü oldu.
20. HAFTA
30 Ocak - Cuma
20.00 | Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 | Kasımpaşa - Samsunspor
31 Ocak - Cumartesi
14.30 | Alanyaspor - Eyüpspor
17.00 | Başakşehir - Çaykur Rizespor
20.00 | Göztepe - Fatih Karagümrük
20.00 | Beşiktaş - Konyaspor
1 Şubat - Pazar
17.00 | Gençlerbirliği - Gaziantep FK
20.00 | Galatasaray - Kayserispor
2 Şubat - Pazartesi
20.00 | Kocaelispor - Fenerbahçe
21. HAFTA
7 Şubat - Cumartesi
14.30 | Fatih Karagümrük - Antalyaspor
20.00 | Samsunspor - Trabzonspor
8 Şubat - Pazar
14.30 | Eyüpspor - Başakşehir
17.00 | Konyaspor - Göztepe
17.00 | Çaykur Rizespor - Galatasaray
20.00 | Beşiktaş - Alanyaspor
9 Şubat - Pazartesi
17.00 | Kayserispor - Kocaelispor
20.00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa
20.00 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği
22. HAFTA
13 Şubat - Cuma
20.00 | Galatasaray - Eyüpspor
20.00 | Antalyaspor - Samsunspor
14 Şubat - Cumartesi
14.30 | Gençlerbirliği - ÇaykurRizespor
17.00 | Alanyaspor - Konyaspor
20.00 | Trabzonspor - Fenerbahçe
15 Şubat - Pazar
14.30 | Kocaelispor - Gaziantep FK
17.00 | Göztepe - Kayserispor
20.00 | Başakşehir - Beşiktaş
16 Şubat - Pazartesi
20.00 | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük