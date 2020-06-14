MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı!
GeriFutbol Trabzonspor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı!
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor, 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

 

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle