Trabzonspor, Fenerbahçe maçının kamp kadrosunu açıkladı! İki oyuncu kafileye alınmadı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi kamp kadrosunu açıklandı.
Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Muhammed Cham ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor'un 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak
Defans: Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Stefan Savic
Orta saha: Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Edin Vişça, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme
Forvet: Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza, Enis Destan