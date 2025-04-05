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Trabzonspor, Fenerbahçe maçının kamp kadrosunu açıkladı! İki oyuncu kafileye alınmadı

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#Süper Lig#Trabzonspor#Fenerbahçe
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının kamp kadrosunu açıkladı İki oyuncu kafileye alınmadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 15:52

Süper Lig'in 30. haftasında yarın derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Muhammed Cham ve Arseniy Batagov kamp kadrosuna alınmadı.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi kamp kadrosunu açıklandı.

Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Muhammed Cham ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'un 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak

Defans: Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Stefan Savic

Orta saha: Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Edin Vişça, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme

Forvet: Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza, Enis Destan

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#Süper Lig#Trabzonspor#Fenerbahçe

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