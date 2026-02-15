Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'in kararlarını Fırat Aydınus değerlendirdi: 'Golden önce faul vardı!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi.

Şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza atan sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Asensio getirdi.

Trabzonspor'un gollerini ise 6. dakikada Muçi, 43. dakikada Onuachu kaydetti.

Bu sezon ligde namağlup olarak yoluna devam eden Fenerbahçe, Göztepe beraberliğinin ardından art arda üçüncü galibiyetini elde etti.

Trabzonspor ise zirve yolunda önemli yara aldı. 45 puanda kalan bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile puan farkı 7'ye Galatasaray ile 10 puana yükseldi.

"TRABZON’UN 2. GOLÜNDEN ÖNCE KEREM’E FAUL VARDI"

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus ise bugünkü köşe yazısında müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'in kararlarını mercek altına aldı.

İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmesi;

Hakem Halil Umut Meler’in gösterdiği sarı kartlar arasında hatalı olanlar da vardı, vermesi gerekip vermedikleri de... Faul değerlendirmelerinde de hataları oldu. Trabzonspor’un ikinci golünden önce Kerem’e faul olduğu gözüktü. Hakem için bu pozisyonun çok konuşulmayacak olması, maçın sonucuna bağlı bir şansı olacak. Fenerbahçe’nin ilk golü nizami; İsmail Yüksek’in elle oynaması yok.

Maçın zorluğunu ve ligde şampiyonluk kovalayan iki takım için de çok önem teşkil eden bir viraj niteliği taşımasını göz önüne alırsak, müsabakanın kontrolü ve otorite anlamında başarısız bir yönetim sergiledi diyemeyiz.