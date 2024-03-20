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Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası TFF'de ilk istifa

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Trabzonspor#Fenerbahçe
Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası TFFde ilk istifa
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 12:14

Türk futbolunda üst üste yaşanan gerginlikler, stat içerisinde ve dışında yaşanan olaylar beraberinde istifa getirdi...

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Türk futbolunda üst üste yaşanan gerginlikler, stad içinde ve dışında yaşanan olaylar beraberinde istifa getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği öğrenildi. TFF'ye istifasını gönderen ve görevini bırakan Talat Papatya'nın yanı sıra yönetimde istifaların çoğalabileceği yorumları yapılıyor.

TFF'deki yöneticilerden bazılarının; son dönemde yaşanan Halil Umut Meler'e yumruk atılması, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Riyad'ta yaşanan kaos ve son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki şiddet olayları nedeniyle yıprandıkları ve istifa etmeye hazırlandıkları gelen haberler arasında...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası TFFde ilk istifa

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#Süper Lig#Trabzonspor#Fenerbahçe

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