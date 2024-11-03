Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar! Ev sahibinden çok sert tepki: Beceriksiz, amatör, iş bilmez...

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiği mücadele hakem kararları tartışma yarattı.

Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk devresi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken hakem kararları her iki takımın da tepkisini çekti.

Kullanılan köşe vuruşunda Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu ancak hakem Oğuzhan Çakır pozisyon öncesinde faul düdüğünü çaldı.

Vuruş öncesinde Okay Yokuşlu'nun Mert Müldür'e faul yaptığını belirten Oğuzhan Çakır, oyunun faul atışıyla başlamasını istedi.

Bu pozisyonun ardından Trabzonsporlu oyuncular ve teknik heyet itirazda bulunurken bordo mavililerin resmi hesabından üst üste paylaşımlar geldi.

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TRABZONSPOR'DAN SERT TEPKİ

İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte paylaşımda bulunan Trabzonspor, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Okay Yokuşlu ile Mert Müldür arasındaki pozisyonun videosunu paylaşan bordo mavililer, "Bravo" notunu düştü.

FENERBAHÇE KIRMIZI KART BEKLEDİ

Fenerbahçe maçın ilk devresinde Bright Osayi-Samuel'in yerde kaldığı pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Trabzonsporlu futbolcu Denswil'in müdahalesinin ardından acı içinde yerde kalan Osayi-Samuel yerde kaldı.

Pozisyon sonrası Denswil sarı kartla cezalandırılırken Fenerbahçeli oyuncular kırmızı kart olması yönünde itirazda bulundu.

VAR UYARDI, İKİ PENALTI KARARI ÇIKTI

Maçın 55. dakikasında Okay Yokuşlu ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonun ardından bordo mavililer penaltı kazandı.

Köşe vuruşunda Alexander Djiku'nun müdahalesi sonrası Okay Yokuşlu yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Pozisyonun ardından oyuna sağlık ekipleri dahil oldu ve iki oyuncuya da tedavi yapıldı.

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VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın uyarısı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, ev sahibi Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

Maçın 59. dakikasında topun başına geçen Simon Banza, Livakovic'i geçti ve durumu 1-1'e getirdi.

Sarı lacivertlilerde Alexander Djiku pozisyonun ardından sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

59. dakikada topun başına geçen Simon Banza durumu 1-1'e getirdi.

BİR PENALTI DAHA ÇIKTI

Müsabakanın 60. dakikasında ceza alanında topla buluşan Simon Banza, Çağlar Söyüncü ile girdiği mücadelede sonrası yerde kaldı.

Pozisyon sonrası VAR hakemi Atilla Karaoğlan, 64. dakikada hakem Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti ve pozisyonu inceleyen Oğuzhan Çakır bir kez daha penaltı kararı verdi.

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Topun başına geçen Simon Banza, 67. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.