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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında protokolde kaşkol ve çakmak kavgası

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında protokolde kaşkol ve çakmak kavgası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 07:00

Karşılaşmanın devre arasında ve sonrasında tribünde ve koridorda tatsız olaylar çıktı. Atılan çakmaklardan bazıları kafalarına isabet eden Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Can Gebetaş’tan, boyunlarındaki Fenerbahçe kaşkollarını çıkarmaları istendi. Gerginliğin artması üzerine Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk bir koltuğun üstüne çıkıp söylediği sözlerle taraftarları sakinleştirdi.

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Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki yüksek tansiyon tribünlere de sıçradı. Hakem Halil Umut Meler’in tam 39 kez faul düdüğü çalıp 8 sarı, 1 kırmızı gösterdiği karşılaşmanın devre arasında ve sonrasında tatsız olaylar yaşandı. Maçı stattaki protokol tribününden izleyen Fenerbahçe yöneticilerinden Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Can Gebetaş’a, takımlar ikinci yarıya çıkarken bazı Trabzonspor tarafları çakmak attı. Çakmakların bazıları sarı lacivertlilerin kafalarına isabet etti. Bu arada protokolde bulunan birkaç kişi Ketenci, Kızılhan ve Gebetaş’a, boyunlarına taktıkları sarı lacivert kaşkolları gösterip, “Çıkarın onları!” diye bağırdı.

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ALİ KOÇ’A SÖZLÜ SATAŞMA

Fenerbahçeli yöneticiler de bunun üzerine, “Bunları da mı size soracağız, neden çıkaralım!” şeklinde karşılık verdi. Ortamın iyice gerildiğini gören Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, olayın büyümesini önlemek için bir koltuğun üstüne çıkarak, Fenerbahçeliler’e sözlü sataşmada bulunan taraftarları sakinleştirmeye yönelik sözler söyledi. Esertürk’ün çabalarıyla gerginlik yatıştı. Bu arada maçın devre arasında protokol tribününe giden koridorda, sonrasında da stat dışında bazı Trabzon taraftarları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilere sözlü sataşmalarda bulundu.

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61’DE YAZDIK DEFTERE 90+10’DA ÇIKTIK ZiRVEYE

Trabzonspor’un önceki gün Fenerbahçe’yi 2-0’lık skorla mağlup etmesi Trabzon’da büyük sevinç yaratırken, yerel basın bordo mavili takımı ilginç başlıklarla övdü:

Karadeniz: Bak şu Allah’ın işine! 61’de yazdık deftere 90+10’da çıktık zirveye.

Taka: Alnınızdan öpüldünüz. Dünya Kupası arası Trabzonspor’a yaradı, 41 bin taraftar Akyazı’yı inletti, Fenerbançe’yi puansız gönderdi. Fener söndü şampiyon döndü.

Kuzey Ekspres: Adım adım zirveye. Yine bir derbi, yine bir zafer, yeni bir şampiyonluk bizi bekler.

Karadeniz’de Sonnokta: Bu ruhun önünde kralı gelse duramaz.

Karadeniz’den Günebakış: Kusursuz fırtına. Trabzonspor sahada, taraftar tribünde şov yaptı.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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