Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çılgın skor! 7 gol sesi...

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Türkiye U19 Elit A Ligi karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Trabzon'da oynanan mücadeleye çok iyi başlangıç yapan bordo mavili gençler ilk yarıda 4-1'lik skora ulaştı. İkinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, üst üste goller buldu ve skor 4-3'e geldi.
Trabzonspor U19 Takımı’nda Fenerbahçe karşısında kırmızı kart gören Yiğit Kemal Turan oyundan çıkarken gözyaşlarına engel olamadı.
Kalan bölümde iki takım da girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadı. Mücadele 4-3 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor U19 takımı puanını 26'ya yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Fenerbahçe U19 takımı ise 20 puanla 8. sırada kaldı.