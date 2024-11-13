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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çılgın skor! 7 gol sesi...

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#Derbi#Trabzonspor#Fenerbahçe
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çılgın skor 7 gol sesi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 13:58

Trabzonspor ve Fenerbahçe U19 takımlarını karşı karşıya getiren mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmada 7 gol atıldı.

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Türkiye U19 Elit A Ligi karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Trabzon'da oynanan mücadeleye çok iyi başlangıç yapan bordo mavili gençler ilk yarıda 4-1'lik skora ulaştı. İkinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, üst üste goller buldu ve skor 4-3'e geldi.

Trabzonspor U19 Takımı’nda Fenerbahçe karşısında kırmızı kart gören Yiğit Kemal Turan oyundan çıkarken gözyaşlarına engel olamadı.

Kalan bölümde iki takım da girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadı. Mücadele 4-3 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor U19 takımı puanını 26'ya yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Fenerbahçe U19 takımı ise 20 puanla 8. sırada kaldı.

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#Derbi#Trabzonspor#Fenerbahçe

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