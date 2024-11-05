Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler: Sır perdesi devre arası | Aman başıma iş almayayım

Haberin Devamı

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı. Papara Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sonuçtanan maçta kazanan taraf, 3-2'lik sonuçla sarı - lacivertliler oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko ve 90+12. dakikada Sofyan Amrabat kaydetti. Trabzonspor'un sayıları ise 59. ve 67. dakikalarda Simon Banza'nın penaltılarından geldi.

Karşılaşmada görev yapan hakem Oğuzhan Çakır ve VAR'da yer alan Atilla Karaoğlan'ın performansı ise spor kamuoyunda çokça konuşulmuştu.

Yazarımız Murat Fevzi Tanırlı, dev müsabakadaki hakem performansına dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte Tanırlı'nın ifadeleri:

Muhtemelen Trabzon’un ilk yarıdaki golünün nizami olduğunu hem saha hem VAR odası mutlaka öğrendi. Hakemlik ve derbi tecrübesi fazla Karaoğlan, bu psikolojiyle skoru dengeleme hedefini ilk fırsatta uygulattı. Lig kadrosundaki 47 hakemden 46’sı ilk penaltı pozisyonunda hakemi davet etmez!

Haberin Devamı

Saha içi ve dışı yaşananlarıyla son yıllarda en kritik eşleşmelerden biri haline gelen Trabzon-Fenerbahçe maçında hem 26 yaşındaki Oğuzhan Çakır’ın, hem de VAR’daki 38 yaşındaki Atilla Karaoğlan’ın kararları 90 dakikaya damgasını vurdu. Peki Türk hakemliğinin böylesine tartışmalı bir geceye imza atmasının arkasında yatan nedenler neler?

EN BÜYÜK SORUMLU MHK

Bu düdükleri kim çaldı ya da çaldırdı? Hakemlerin beceriksizliğinin sonucu mu, medya mı, kulüplerin baskısı mı, MHK ve TFF mi? Hakemlerin çok baskıya maruz kalmasının beyinde yarattığı ikilem düdüğü üfletiyor. Baskıların en başında büyük kulüpler geliyor. Aynı oranda da mevcut MHK’nın nedensizce ‘hakemliğini bitirme’ kaygısı yatıyor. Her yaş kategorisindeki hakemlerde tedirginlik ve korku artmış durumda.

FANTEZi YAPILMAMALIYDI

MHK Başkanı, “Trabzon’daki dev maça güçlü VAR vereceğiz” derken aslında mesaj netti: “Sahaya güçsüz bir hakem veriyoruz, VAR’da arkasını toplayacağız,” Hakemliği yönetenlerin en büyük yanılgısı da işte tam bu! ‘Genç hakem’ baskısının yanlış tezahürü. Trabzon-F.Bahçe maçı özellikle son yıllarda en zor derbiler listesine girmiş durumda. Böylesine önemli bir maça MHK’nın fanteziyi bırakıp sorumlu davranması gerekirdi.

Haberin Devamı

BUNUN HESABI VERiLMELi

Böyle bir maça 26 yaşında tecrübesiz bir çocuğu atamak, sahaya intihar bombacısı göndermekten farksız! Kulüpleri, ligi ve olası yaşanabilecekleri tahayyül edememek bir yana, gencecik bir çocuğun kariyerini, geleceğini, insan içine çıkamayacağını düşünemeyecek kadar empati yoksunluğu.

Maçın bu şekilde yönetilmesinin en büyük sorumlusu MHK’dır. Hakem kalabilme, infaz listesine girmeme, kulüplerin yemi olmama korkusu. Kısacası toplumdaki paronayaya, hakemler üzerinde MHK paranoyası eklendi. Bu ortamda katkısı olanların hesabını vermesi gerek.

VAR’DA KARAOĞLAN DOĞRU SEÇiM MiYDi?

Gencecik hakemi Trabzon’a atamanın kaygısı normal. Peki Atilla’nın çok iyi bir VAR olduğunu MHK nereden çıkarıyor? Son 2-3 sezonda 10 kez VAR görevi yapmış bir hakemi böylesine bir maçta VAR koltuğuna oturtmak nasıl açıklanabilir? Çünkü VAR kadrosunda yer alan ve uzmanlık seviyesi artan pek çok hakemin üstü nedensizce çizilince, MHK kendisine en yakın gördüğü sahadaki 2 numarasını VAR koltuğuna atadı.

Haberin Devamı

Halihazırda herkes Atilla’yı F.Bahçe üzerinden infaz ediyor ancak Süper Kupa’ya, F.Bahçe-G.Saray derbisine, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçına ve Samsunspor-F.Bahçe’de VAR koltuğuna oturtulan da Atilla’ydı. Uzmanlaşan ve tecrübesi iyi VAR’lar (Mustafa İlker Coşkun, Özgür Yankaya vb gibi) tercih edilebilirdi.

DERBi KANGRENi: AMAN BAŞIMA iŞ ALMAYAYIM

Derbilerde en ufak temaslara faul çalınması da gelenekselleşti. “Rövanş faulüne fırsat vermeyeyim, adrenalin artmasın, aman kaza bela olmadan şu maçı bitireyim” kangreni basit temaslara düdük çalınarak hep oyunu kesti. 108 dakikalık maçta 40 dakika top oyunda kaldı! Hem daha yeni Süper Lig’e gelmiş ve yetişmemiş bir hakem, hem de bu sezonun ilk maçlarındaki vasat performansına rağmen bu maça vermenin sıkıntısı.

Haberin Devamı

MHK’NIN BiR ATAMA PLANSIZLIĞI DA YOK MU?

Genç hakem atama fantezisi ve sorumsuz davranışlar sonucunda hem lig hem de camialar karıştı. Geçen sezon yaşananlardan sonra Trabzon’daki maçı bu denli hafife almak kabul edilebilir değil. Fikstür çekildiği andan itibaren bir atama planı olmaz mı MHK’nın? Havuz sistemine geçiyoruz afili sözleri ne güzeldi değil mi?

UZMAN BiR VAR OLSAYDI...

Geçen sezondan bu zamana VAR odasında tecrübesi çok artmış, açılara, kameralara ve pratiğe daha hakim bir hakem olsaydı, hem iki VAR kontrolü için 16 dakikayı heba etmez, hem de kazandığı melekeyle seri ve doğru karar verirdi. Sahada çok düdük çalanın, VAR’daki melekesi aynı oranda iyi değildir. Bunu Süper Lig’de aktif hakem olup konuştuğum pek çok hakem doğrulamıştır. MHK’nın bilmeme şansı var mı? Elbette yok. “Yapı var” kısmı ise her takımın periyodik saldırısının temelidir. Yapı olmasına gerek yok. Trabzon korkusu, F.Bahçe korkusu, MHK’nın giyotini derken bir hakem için bir yapıya ihtiyaç yok. 30 yıldır her işine gelmeyen bir yapı der durur ancak somutlaştırıp kanıt sunan çıkmaz. Skorlar işine geldikçe konuşan sayısı azalır.

Haberin Devamı

SIR PERDESi: DEVRE ARASI

İspat edemem ancak şiddetle iddia ederim ki hakemlerin çoğu devre arasında ilk 45 kararların bilgisini alır. Hakem de VAR da ikinci devreye çıkarken farkında olur. Hakemlik yapan herkes bunu bilir. Trabzon’un ilk yarıdaki golünün nizami olduğunu hem saha hem VAR odası mutlaka öğrendiler. Hakemlik ve derbi tecrübesi fazla Karaoğlan, bu psikolojiyle skoru dengeleme hedefini ilk fırsatta uygulattı. Kabul göreceğini de zannedip müdahalesini yaptı. Muhtemelen böylesine bir MHK’dan “Kontrolden çıkacak olursa uyanık ol ve müdahale et, düzeltmeye çalış” emri gelmediyse ben bu işi bilmiyorum.

47 HAKEMiN 46’SI ÇAĞIRMAZ

Normalde Süper Lig kadrosundaki 47 hakemden 46’sı ilk penaltı pozisyonunda hakemi davet etmez! 2. penaltıda ise mecbur kaldı, çünkü ilkiyle kıyaslanmayacak kadar netti. Tecrübesiz Çakır açısından sıkıntı ise 2.penaltıda karşımıza çıktı. Hiçbir kritik pozisyonla ilgili bir kanaatin yok mu kardeşim? Her gelene “Merak etmeyin VAR inceliyor” mesajı. Daha VAR ile maç yönetme refleksi dahi gelişmemiş, çünkü pozisyon sonuçlanmadan düdük çalıp skora etki etti Okay’ın golünde.

OĞUZHAN ÇAKIR VE ATiLLA’YA NE OLACAK?

Bir genç hakem, cennet vadedilerek intihar timi olarak sahaya sürüldü ve çok ağır yaralı çıktı. Bir süre Anadolu takımlarının maçlarında dolaştırılır ve sonra yavaş yavaş döner.

Atilla Karaoğlan mı? MHK asla bir şey diyemez, çünkü genç hakemin arkasını toplaması açısından planın tecrübeli parçasıydı ve kendi kabahatlerini yükleyemezler.

Ancak sayın Hacıosmanoğlu’na sormak gerekiyor. “Sahaya ses etmem ama VAR’a ceza keserim” diyordu. Onun tavrı merak konusu. Unutulmasın ki hakemlik hamasetle yönetilmez. Akıl ve bilimle, eğitimle yönetilir. Kişisel hırslarla yapılanlar bir gün gelir, en önemli maçta ayaklara dolanır.