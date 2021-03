Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulan sözler! "Buradan 3 puanla ayrılacağım veya istifamı masanın üstüne koyacağım..."

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde sahneye Dimitrios Pelkas çıktı ve sarı-lacivertlileri öne geçirdi.

Kalan sürede gol olmadı ve Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükselten Fenerbahçe, zirvenin 3 puan gerisinde takibini sürdürdü. Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Meleke, İlker Yasin, Orhan Uluca ve Ertuğrul Özkök, sarı lacivertli takımın şampiyonluk yarışında kayıpsız döndüğü kritik Trabzonspor deplasmanını masaya yatırdı. İşte o çok konuşulacak sözler...

İLKER YASİN: FENERBAHÇE HAKKIYLA...

Ağaca tırmanırken, pantolondaki yamanın görünme ihtimali, tepeye çıktıkça artar. Sezon başında şampiyonluğun en büyük favorisi olan F.Bahçe’nin Erol Bulut, evinde kaybettiği maçlarla tartışılır duruma geldi ve yamasını görmeyen kalmadı. Ama 10 maçtır yenilmeyen Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı takımı zirveye ortak olunca o da yamasını dün akşam herkese gösterdi. Bakasetas gibi bir yıldızın dün sahada nasıl kaybolduğunu, Flavio’ya bir maç boyu nasıl dayandığını anlamak mümkün değildi. UEFA lisans destekli, düz 165 bin teknik direktör var. Hepsi bilir, bir futbolcuyu oynatmak kadar oynatacak hale getirmek de teknik direktörün görevidir. Heyecanını kaybetmiş, kafa olarak düşmüş, futbolcuları maçlara hazırlamak, onları bir çiçek gibi sulamak teknik direktörün görevidir.

BULUT’UN PLANI TUTTU

Dün kontrollü gol yememe düşüncesiyle başladı maç. F.Bahçe daha sakin, oyunu domine eden, pas yapan, top tutan ve gol arayan takımdı ilk yarım saat. Gustavo’nun yokluğunda Ozan’ı yedekler arasında tutmak, stoper Szalai’ye sol bekte görev vermek ve şişik egolu yıldız futbolcularla gole gitmek düşüncesi Erol Bulut için dün akşam sonuç verdi. Mesut, Sosa, Pelkas gibi kariyerleri tartışılmayacak oyuncuların arasında Mert Hakan’ı da savaşçı olarak yerleştirince Trabzonspor tam anlamıyla şoke oldu. İlk yarım saatte 4 mutlak gol fırsatını değerlendiremedi F.Bahçe. Serdar, Thiam, Pelkas ve Mesut gole yaklaştıkları anda karşılarında Uğurcan’ı buldular.

YA 3 PUAN YA iSTiFA!

Hocanın verdiği A planından zaman zaman vazgeçen şişik egolu futbolcular şahsi becerileriyle işin üstünden gelme yolunu tercih ederler. 76’da santra çizgisinin az ilerisinden topu alan Pelkas’ın taşıyıp getirdiği ve nefis bir vuruşla bitirdiği gol işte bu tür bir ürün. Erol Bulut 66 dakika yıldızlarının performansına baktıktan sonra, bu dakikada Mesut ve Thiam’ın yerine golcü özellikleri ile tanınan Valencia ve Samatta’yı soktu. Bu şu demekti: Ben buradan 3 puanla ayrılacağım veya istifamı masanın üstünü koyacağım. Bireysel futbolcu zenginliğine rağmen evinde kaybettiği puanlarla fukaralık kertesine düşen F.Bahçe kazanmayı istedi ve 10 haftadır yenilmeyen Trabzonspor’u şampiyonluk yarışının dışında bıraktı. Kapının kilitli olduğunu anlamak için itmek şart. Dün F.Bahçe bu kapıyı açmak için çok daha fazlasını yaptı. Yıldızlarıyla yaptıklarını Valencia, Samatta, Ferdi gibi golcüleriyle yapmaya çalıştı. Geçen haftaki büyük depremden bu kadar dingin ve motive bir takım çıkarmak da doğrusu kolay iş değil. Eleştirdiğimiz gibi tebrik etmesini de biliyoruz.

UĞUR MELEKE: DÖRT-DÖRT-PELKAS-BİR

Pelkas’ın on numaraya geçişiyle tekrar oyuna dahil olan Fenerbahçe sezonunun geri kalanında bu dizilişten vazgeçmemeli. Sahada gezinen Mesut ve Samuel gibilerin sırayla çıkması, aldığı her dakikayı efektif kullanan Ferdi’nin girişi, Pelkas’ın kendini daha iyi hissettiği on numara rolüne geçişiyle Fenerbahçe tekrar oyuna dahil oldu. Ve bu sezonun kader adamı Pelkas’ın golü geldi peşinden.

Maçta 62’nci dakikaydı. Trabzonspor bir hücumu tamamlayamamış, Fenerbahçeliler nadir buldukları bir hızlı hücum fırsatı yakalamışlardı. Savunmadan iyi bir pas geldi Mesut’a... Mesut topla orta çizgiye doğru hareketlendi. Trabzonspor savunmada eksik. Mesut’un önünde koca bir saha var. Mesut önündeki bomboş alanı driplingle gitmek yerine durdu, sağa baktı ve hücuma katılmakta olan Pelkas’a attı topu. Daha doğrusu arkasına attı Pelkas’ın! Pelkas geriye dönüp topu alırken Trabzon savunması da doğal pozisyonlarına geçti zaten... Bu pozisyondan bir dakika sonra Szalai sol açıkta harika bir pas attı Mesut’a. Mesut bırakın bu topu asiste dönüştürmeyi, sarsak bir vuruşla dışarıya çıkmaktan son anda kurtarabildi.

FENERBAHÇE iYi BAŞLADI

Aslında Fenerbahçe dün maça biraz daha iyi başlayan taraftı. İlk 30’da rakiplerinin iki katı kadar pas yapmışlardı (182-91). Kornerlerde 3-0, şutlarda 5-2 üstünlerdi. Ama 30’dan sonra hikâye değişti, bence Samuel ve Mesut başta olmak üzere birkaç Fenerbahçeli’nin yetersizliği bu dakikadan sonra su yüzüne çıktı. 30’la 70 arası oyunun kontrolü genel olarak Trabzon’daydı. Bu bölümde vitesi elinde tutan Nwakaeme’ye ayrı bir parantez açmak lazım. Belki skor yapamadı ama 30’la 70 arası maçın alfa karakteri oydu. Topu ayağına her aldığında tehlike yarattı, her dokunuşu belirleyiciydi.

MESUT SAHADA GEZiNDi

Maçta üçüncü perde, yani son 20’nin kaderiyse oyuncu değişiklikleriyle netleşti. Sahada gezinen Mesut ve Samuel gibilerin sırayla çıkması, aldığı her dakikayı efektif kullanan Ferdi’nin girişi, Pelkas’ın kendini daha iyi hissettiği on numara rolüne geçişiyle Fenerbahçe tekrar oyuna dahil oldu. Ve bu sezonun kader adamı Pelkas’ın golü geldi peşinden. Sanırım ligin geri kalanında Erol Bulut’un tahtaya ilk yazacağı isim olacaktır Pelkas. Hatta Fenerbahçe’nin sezonun geri kalanında 4-4-Pelkas-1’den şaşmaması lazım sanki. Çünkü Fenerbahçe’de takım durduğunda durmayan, tek başına maç kazandırabilen tek adam o.

BiR SÜPER YILDIZ ADAYI: UĞURCAN

400 küsur dakikadır kapatıyordu kalesini. Üst üste 18 şuta dur demişti. Belki Pelkas’ın iyi şutu, belki onun karşılama yorgunluğu bitirdi serisini. Ama dünkü maçta yine herkes bir yana, o bir yana idi. Uğurcan bu formunu sürdürürse global bir yıldız adayı olma yolunda.

ORHAN ULUCA: EROL BULUT DAHA ÇOK İSTEDİ

Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u son dört maçta da olduğu gibi ilk devreleri golsüz beraberlikle kapatıp ikinci yarılarda attığı bir ya da bazen iki golle sonuç alan bir felsefe ile oynuyordu. Derinde savunma yapıp rakibe az pozisyon verirken Uğurcan Çakır’ın da müthiş formu da atılan golü üç puana çevirmeye yetiyordu. Erol Bulut bu gerçeğin farkında olarak Sosa-Mert Hakan-Pelkas ve Mesut Özil gibi orijini on numara olan dört oyuncu ilk 11’e yerleştirdi. Sol kenarda Pelkas’ın yanına yaklaşan Mesut ile beraber maçın sürpriz sol beki Szalai’nin de bindirmeleriyle beraber etkili bir şekilde sol kenarı kullandı Fenerbahçe. Üst üste Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla geçen ilk yarım saat sonrası biraz kıpırdanma olsa da Trabzonspor pasif bir görüntü içerisindeydi. İkinci yarıya daha istekli başlayan ev sahibi ekip önde baskının şiddetini arttırarak maça ortak olmayı başardı. Aslında her şey Trabzonspor’un son haftalarda galip geldiği maçlardaki senaryoya uygun bir şekilde gidiyordu ama dengeleri bozan ayrıntı Erol Bulut’un galibiyete olan tutkusunun Abdullah Avcı’dan daha fazla olmasıyla yapılan değişiklikler oldu.

DEĞiŞiKLiKLER ETKiLi OLDU

Mücadele gücünün yoğun olduğu böylesi maçlarda oyuncu değişiklikleri fizik kaliteyi belirlemesi açısından daha belirleyici oldu. Etkisiz kalan Thiam ve çok fazla top kaybı yapan Mesut Özil’i çıkarıp Valencia ve Samatta gibi iki atlet hücumcuyu 66.dakikada oyuna alan Erol Bulut bununla da yetinmedi. Sekiz dakika sonra bu kez Ozan ve Ferdi’yi maça dahil etti ve bu noktada Avcı değişiklik dahi yapmamıştı. Oyuna giren taze güçler hamle önceliğine sahip oldu ve baskıyı tersine çevirdi. Kenardan on numaraya geçen Pelkas merkezde bulduğu boşluğu iyi değerlendirerek harika bir şutla maçın sonucunu tayin etti. Gerçekte mahkum oynadığı ilk 45 dakika sonrası rüzgarı Trabzonspor arkasına almıştı ama Erol Bulut kendisi hakkında en çok eleştirilen oyuna müdahale konusunda bu kez yerinde ve zamanında hamleler yaparak üç puana giden yolu açan isim oldu.

ERTUĞRUL ÖZKÖK: 67. DAKİKADA MESUT'SUZ FENERBAHÇE DAHA MI MESUT?

Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum... Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.

BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR

1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi. 2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.

ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI

3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı. 4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.

67’İNCİ DAKİKADAN SONRA TEKNİK DİREKTÖR MAÇI BAŞLADI

5- maç o andan itibaren bir ‘Mourinho’, ‘Guardiola’, ‘Jurgen Klopp’ tarzı teknik direktör maçı haline geldi. Ve bir daha gördük ki, teknik direktörün damgasını vurduğu maçlar çok daha zevkli oluyor. 6- Bu tür derbilerde ziyarete giden takım için beraberlik bir başarıdır, Fenerbahce galip gelerek bunun üzerine çıktı. 7- Pandemi futbolun kurallarını köklü biçimde değiştirdi. Saha avantajı diye psikolojik bir avantaj kalmadı. Bu da çok iyi oldu.

ŞİMDİ FENERBAHÇE’DE ŞU TARTIŞMA BAŞLAYACAK

8- Fenerbahçe ilk defa bir karşılaşmayı Mesut Özil sahadan ayrıldıktan sonra kazandı. Şimdi ister istemez şu sorular tartışılacak: Takım Mesut Özil’le mi daha iyi oynuyor, onsuz mu?

KULÜBEDE ÇOK FARKLI BiR MESUT ÖZİL VARDI

9- Maç bittiği an beIN Sports yorumcusu şöyle bir yorum yaptı: “Fenerbahçe üç puandan fazlasını aldı...” Bu kadar sıcağı sıcağına, anında, yapılmış bir yorum ne anlama geliyor?

10- Benim gözümde ‘fazla’ dediği şey yedek kulübesindeydi. Maçtan alındıktan sonra mesut Özil’in kulübedeki takımı destekler halleri ve maç bittiğinde teknik direktörün ona sarılarak verdiği görüntü Özil’in tam bir Fenerbahçeli olduğunu anlatıyordu. Bu da Özil’in Fenerbahçe’ye katkısının, sadece futbol oynamaktan da fazla olabileceği umudunu verdi.