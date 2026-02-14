Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Tedesco'dan son taktik! Özel mesaj verdi

Haberin Devamı

Domenico Tedesco, Gençlerbirliği karşısında sahaya sürdüğü 11’de fazla değişiklik yapmadan Trabzon deplasmanına çıkmayı planlıyor.

Geçen hafta cezalı olan Milan Skriniar, bu akşam 11’e dönecek ve Çağlar kulübeye geçecek. Levent Mercan iyileşmesine rağmen maç eksiği nedeniyle savunmanın solu yine Mert Müldür’ün. İtalyan teknik adamın orta sahada da KanteGuendouzi ikilisini bozmama kararı aldığı öğrenildi. Nene, Asensio ve Kerem’li hücum hattının en ucunda Talisca olacak. Başarılı teknik adam, hafta boyunca Trabzonspor’u öğrencilerine anlattı, neler yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.

ARKA DİREK KOŞULARI

Talisca, Asensio ve Kerem, hücumda yine en önemli silahlar olacak. Tedesco’nun özellikle Kerem ve Nene’den arka direk koşuları istediği belirtildi. Genç çalıştırıcı ayrıca, “En önemli konu sakin kalmak. Skor ne olursa olsun, oyun nasıl ilerlerse ilerlesin önceliğimiz sakin kalmak” uyarısı yaptı.

TRABZONSPOR’UN BELALISI TALISCA

Sambacı, özellikle sözleşmesinin uzatılması sonrası artık tamamen saha içinde odaklandı. Yıldız futbolcu, şimdiden, Beşiktaş’ta 2017- 18 sezonunda attığı 20 gole ulaştı. Sezonun flaş golcüsü Talisca, Trabzonspor’u da gözüne kestirdi. Bordo-Mavililer, yıldız futbolcunun en sevdiği rakiplerden biri! Brezilyalı hücum oyuncusu, Trabzon’a karşı çıktığı 5 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı. Talisca, bu performansını devam ettirip takımını 3 puana taşımaya kararlı.