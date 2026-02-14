×
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Serkan Balcı ve Gökhan Ünal Spor Arena’ya konuştu: Fenerbahçe kaybederse Galatasaray’ı yakalayamaz! Olayların fitilini başlatabilir

Güncelleme Tarihi:

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 11:58

Süper Lig’in 22. Haftasında oynanacak kritik Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi, her iki takımda da top koşturmuş Gökhan Ünal ve Serkan Balcı, Spor Arena’nın sorularını yanıtladı ve kritik mücadele öncesi görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig’in 22. Haftasında Papara Park’ta karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

ESKİ FUTBOLCULAR SPOR ARENA’YA KONUŞTU

Fenerbahçe ve Trabzonspor’da forma giymiş iki eski milli futbolcu Gökhan Ünal ile Serkan Balcı, dev maç öncesi görüşlerini Spor Arena’ya aktardı.

SERKAN BALCI: FENERBAHÇE ADINA MAÇIN YILDIZLARI ASENSIO VE KEREM OLUR

Taktiklerin, stratejilerin, hamlelerin maçı olacağını düşünüyorum. Güzel bir maç izleyeceğiz. Sakinlik ve stresi yönetebilen maçı kazanır. Beraberlik iki tarafa da yaramayacak. Trabzonspor, Samsunspor maçını gerçekten çok iyi oynayarak kazandı. Fenerbahçe'de de çok hamle yapacağı oyuncular var. Stresi, kaosu yönetebilen maçı kazanır. Gerginlikler Fenerbahçe'ye yarıyor genelde. Sahada kalmak gerekiyor. Hak eden kazansın diyorum.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile iyi bir ivme yakaladı. Oyuncuların performansı olsun, özellikle Muçi'nin performansı, Onuachu'nun olması, oyun şablonunun olması... Her geçen gün üstüne koyuyor Trabzonspor.

FENERBAHÇE'NİN MUTLAK KAZANMASI GEREKİYOR
Fenerbahçe inanılmaz bir ivme yakaladı. Sadettin Başkan ile arkadaşlık pekişti, camia bütünleşti. Sezon sonunda şampiyonluk adını anmak istiyorsa Fenerbahçe, bu maçı mutlak kazanması gerekiyor. Düğüm noktası bir maç. Burada en önemli şey sakinlik. Gerginlikler Fenerbahçe'ye yarıyor. Bizim zamanımızda da dahil olmak üzere, Trabzonspor'un gergin anlarından faydalanarak kazanmasını bildi. Sakin kalan maçı kazanır. Dikkat etmek gerekiyor.

2 sene önce yaşanan olaylar inşallah yaşanmasın. Yaşanırsa sıkıntı olur. 6 sene de Trabzonspor'da oynadım, gerçekten çok ateşli taraftarı var. Sahada sakin kalmak gerekiyor.

Oosterwolde'nin sakin kalması gerekiyor. Kendini frenlemesi gerekiyor. Olayların fitilini başlatabilir. Olaysız bir maç olması dileği ile...

Fenerbahçe kazanırsa Asensio ve Kerem'in, etki edeceğini düşünüyorum. Aynı şekilde, aynı düzlemde 3. bölgede sırtı dönük kazanacağı toplar, atacağı koşular... Kaleye sırtı dönük çok tehlikeli bir oyuncu. Ben Asensio ve Kerem'in Fenerbahçe adına maçın yıldızı olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'da da Onuachu ve Oulai'nin maçın yıldızı olacağını düşünüyorum.

GÖKHAN ÜNAL: FENERBAHÇE KAYBEDERSE G.SARAY'I YAKALAYAMAZ

Bizi güzel bir maç bekliyor. Trabzonspor'un seyirci avantajını kullanacağını düşünüyorum. Maçı kazanmak isteyecektir, seyircisinin önünde.

Fatih Tekke ile iyi bir uyum yakaladı futbolcular. Bu uyumu da sahada gösterdikleri performans ile alıyorlar. Samsunspor maçında 3-0 gibi net bir skorla galip gelip Fenerbahçe maçına da moralli çıkıyorlar.

Oyun anlamında Trabzonspor Onuachu ile geçiş oyununu iyi yapan bir takım haline geldi. Kanatlarını iyi kullanıyorlar. Gol pozisyonuna girmekte ve üretmekte çok sıkıntı yaşamıyorlar.

Fenerbahçe, pozisyon verme anlamında bu ligin en iyi takımlarından biri. Çok zor pozisyon veriyorlar.

Trabzonspor'u seyirci ve saha avantajı ile bir adım önde görüyorum çünkü yendiği taktirde puan farkı 1'e inecek.

Fenerbahçe Tedesco geldikten sonra iyi bir ivme yakaladı. Bence zevkli bir maç olacak.

İki takım da geçiş oyununu iyi oynuyor, iki takımda da iyi oyuncular var. Trabzonspor'da Onuachu, Fenerbahçe'de Asensio, Kerem son zamanlarda formunu yükseltti. Maçın skorunu değiştirecek çok oyuncu var. Bol gollü bir maç bekliyorum.

TRABZONSPOR'DA ONUACHU, FENERBAHÇE'DE ASENSIO
Trabzonspor'da Onuachu, Fenerbahçe'de Asensio maça damga vurabilir.

Fenerbahçe için kırılma maçı olabilir ama Trabzonspor için kırılma maçı olduğunu düşünmüyorum çünkü Galatasaray ile 9 puana yakın bir fark var.

Trabzonspor kaybederse 2.'lik için oynar bundan sonra. Fenerbahçe kaybederse Galatasaray'ı yakalayacağını düşünmüyorum. Bence Fenerbahçe için daha önemli bir maç. Saha ve seyirci durumundan dolayı Trabzonspor 1 adım önde.

Trabzonspor'un 2-1 yeneceğini düşünüyorum.

 

Futbolcular maçın hakemi Halil Umut Meler'e yardımcı olurlarsa güzel bir maç yöneteceğini düşünüyorum. Benim beğendiğim hakemlerden biri. Hakem sıkıntımız da var. Herkese destek çıkmamız lazım.

 

İyi olan taraf kazansın, seyir zevki güzel, bol gollü bir karşılaşma olur inşallah.

 

