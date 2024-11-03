Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı, Süper Lig tarihinde büyük bir rekabete sahne olurken, Fenerbahçe, bu rekabetteki galibiyet üstünlüğünü korumak için sahaya çıkıyor. Aralarında oynadıkları son 10 maçta Trabzonspor karşısında 4 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 5 mücadeleden ise mağlup ayrıldı. Bordo-mavililer, son altı karşılaşmada üç galibiyet almayı başarırken, Fenerbahçe'nin ise oynanan son mücadelede galibiyeti bulunuyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 11. hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele, 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe'nin 41 galibiyeti bulunurken Trabzonspor 27 kez kazandı; 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor’un Ev Sahipliği : Bordo-mavililer, son altı maçın üçünde Fenerbahçe’ye üstünlük kurdu. Ancak Fenerbahçe, bu sezon dış sahada yenilmezlik serisini korumak istiyor.





: Bordo-mavililer, son altı maçın üçünde Fenerbahçe’ye üstünlük kurdu. Ancak Fenerbahçe, bu sezon dış sahada yenilmezlik serisini korumak istiyor. Fenerbahçe’nin Deplasman Serisi : Süper Lig’de Fenerbahçe, 19 galibiyet ve 5 beraberlikle dış sahada kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini sürdürüyor.





: Süper Lig’de Fenerbahçe, 19 galibiyet ve 5 beraberlikle dış sahada kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini sürdürüyor. Trabzonspor’un Şut ve Gol Performansı : Bu sezon Trabzonspor, maç başına ortalama 4.1 isabetli şutla son yılların en düşük şut performansını sergiliyor. Fenerbahçe ise rakiplerine en az şut imkanı tanıyan takım olarak öne çıkıyor (maç başına 2.6 şut).





: Bu sezon Trabzonspor, maç başına ortalama 4.1 isabetli şutla son yılların en düşük şut performansını sergiliyor. Fenerbahçe ise rakiplerine en az şut imkanı tanıyan takım olarak öne çıkıyor (maç başına 2.6 şut). Öne Çıkan Oyuncular : Trabzonspor’dan Edin Visca, 100. golüne ulaşarak tarihi bir başarı yakalamak istiyor. Öte yandan, Fenerbahçe’de Dusan Tadic, Trabzonspor’a karşı oynadığı son maçlarda skora katkı sağlayarak önemli bir rol oynadı.





: Trabzonspor’dan Edin Visca, 100. golüne ulaşarak tarihi bir başarı yakalamak istiyor. Öte yandan, Fenerbahçe’de Dusan Tadic, Trabzonspor’a karşı oynadığı son maçlarda skora katkı sağlayarak önemli bir rol oynadı. Teknik Direktör Rekabeti: Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe’ye karşı aldığı düşük galibiyet yüzdesi ile dikkat çekiyor ve bu maçı kazanarak önemli bir galibiyet hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor'un muhtemel 11'i:

· Uğurcan

· Malheıro

· Mendy

· Lundstram

· Eren

· Okay

· Ozan

· Visca

· Cham

· Draguş

· Banza

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

· Livakovic

· Mert (Osayı)

· Çağlar

· Djiku

· Kostic

· Amrabat

· Fred

· Szymanski

· Tadic

· Maximin

· En-Nesyri