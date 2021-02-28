Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Liderlik yolunda kritik mücadele

Trabzonspor Fenerbahçe maçı için artık geri sayım başladı. Hücum yönünde Pelkas, Osayi, Thiam üçlüsü ile çıkması beklenen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında önemli kozlarını ilk 11'de çıkarmış olacak. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 27'inci Haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın VAR hakeminin Cüneyt Çakır olduğu açıklandı.

Trabzon'da oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek, yardımcıları Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam olacak.

Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Halil Umut Meler ile Mustafa Emre Eyisoy olacağı açıklandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.



Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden sarı-lacivertli takım, hanesine 51 puan yazdırdı. Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.



Süper Lig'de çıktığı son 7 mücadeleyi kazanan Trabzonspor ise galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 48 puanla 4. basamakta bulunuyor.



FENERBAHÇE'DE EKSİKLER



Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.



Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo'nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak, takımdaki yerlerini alamayacak.



Uzun süreli sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de karşılaşmada görev yapamayacak.



Ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in durumu ise maç öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.



Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.



6 OYUNCU KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



DEPLASMANDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM



Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, buna karşın deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 26 haftada dış sahada hanesine en fazla puanı yazdıran takım olarak öne çıktı.



Deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 29 puan elde etti.



Fenerbahçe, bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Gaziantep (3-1) karşısında yaşadı.