Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı 3 puan savaşını ekranlara getirecek. Karşılaştıkları son 10 mücadelede Fenerbahçe'nin 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ile ayrıldığı karşılaşmaların 4'ü ise beraberlik ile sonuçlandı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.



Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.



Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

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TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Berat, Gervinho, Bakasetas, Nwkaeme, Cornelius,



FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Ferdi, Gustavo, Sosa, Novak, Pelkas, Mesut, Serdar



222 GÜNDÜR KAYBETMİYOR



Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor.



En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.



20 BİN DOLAYINDA TARAFTAR DESTEKLEYECEK



Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak.



Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.



EKSİKLER



Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.



Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.