Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
TBMMde yoğun mesai...TBMM'de yoğun mesai... #TBMM
Merak edilen harita paylaşıldı İşte vaka sayısı artan 10 ilMerak edilen harita paylaşıldı! İşte vaka sayısı artan 10 il#Koronavirüs
Avrupa devleri Szalaiyi paylaşamıyor Sevilladan sonra...Avrupa devleri Szalai'yi paylaşamıyor! Sevilla'dan sonra...#Fenerbahçe
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
İlk 11ler belli oldu Fatih Terimden sürpriz tercih...İlk 11'ler belli oldu! Fatih Terim'den sürpriz tercih...#Konyaspor
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Kayseride 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüKayseri'de 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Kayseri
Pandemi ile yükseliş başladı Bu illerde arsası olan yaşadıPandemi ile yükseliş başladı! Bu illerde arsası olan yaşadı#Arsa
Galatasaray genel kurulunda özür krizi Eksik organ kaldı mı diye...Galatasaray genel kurulunda 'özür' krizi! 'Eksik organ kaldı mı diye...'#Galatasaray
Ötenaziyle ölmeyi seçti, son dakikada hayatta kalmasına karar verildi... Peki şimdi ne olacakÖtenaziyle ölmeyi seçti, son dakikada hayatta kalmasına karar verildi... Peki şimdi ne olacak?#Ötenazi
Onlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktıOnlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktı!#Salgın Hastalık
Günlerdir merakla bekleniyordu... Bir ilke imza attıGünlerdir merakla bekleniyordu... Bir ilke imza attı!#Uzay
Kavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktıKavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktı? #Bilge Öztürk
Flaş aşı açıklaması... Bu belirtilere dikkatFlaş aşı açıklaması... Bu belirtilere dikkat!#Kovid Aşısı
HABERLERSpor Arena Haberleri

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

Trabzonspor Fenerbahçe maçı, her iki takım için de kritik öneme sahip olacak. Tarihindeki 132'nci karşılaşma niteliği taşıyan Trabzonspor Fenerbahçe maçı, liderlik mücadelesinde belirleyici olacak. Fenerbahçe'nin 3 puan alması halinde liderlik koltuğunda oturmaya devam edeceği mücadele, Trabzonspor için ise galibiyet elde etmesi halinde koltuğun el değiştirmesi anlamına gelecek. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

Haberin Devamı

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 3 puan savaşını ekranlara getirecek. Karşılaştıkları son 10 mücadelede Fenerbahçe'nin 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ile ayrıldığı karşılaşmaların 4'ü ise beraberlik ile sonuçlandı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.

Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Haberin Devamı

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Berat, Gervinho, Bakasetas, Nwkaeme, Cornelius,

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Ferdi, Gustavo, Sosa, Novak, Pelkas, Mesut, Serdar

222 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

20 BİN DOLAYINDA TARAFTAR DESTEKLEYECEK

Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak.

Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.

EKSİKLER

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA