Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Biletler satışa çıktı mı?

İki takımın oynadığı son iki karşılaşma 1-1'lik skorla biterken, 2018 sezonunda Tabzonspor rakibini sahasında 2-1 yenmiş ve deplasmanda 1-1 berabare kalmışlardı. Şimdi gözler bu hafta oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak?

Trabzonspor Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı?

Trabzonspor Fenerbahçe maçının biletleri henüz satışa çıkmadı

Trabzon yerel basınından taraftarlara sağduyu çağrısı

Süper Lig'de hafta sonu Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesi kentte yayımlanan yerel gazeteler, bordo-mavili taraftarlara sağduyu ile takımlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.

Süper Lig'de 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesi Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler, taraftarlardan sağduyu ile takımlarına destek vermeleri çağrısı yaptı.

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri 'Oyuna gelme Trabzon' şeklindeki ortak başlıkla bugün yayımlandı.

Gazeteler, zirve yarışında önemli karşılaşma öncesi gerilen ortamda taraftarlardan tahrik ve provokasyonlara kapılmamalarını istedi.

Fenerbahçe cephesinden maç öncesi yapılan açıklamalara değinilen haberde, taraftarlardan tahrik ve provokasyonlara kapılmamaları istenilerek, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bizler oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunun bir parçası da olmayacağız. Trabzonspor ailesi tahrik ve provokasyon girişimi karşısında sağduyusunu koruyacak. Sadece 90 dakika boyunca takımını destekleyecek, takımını ateşleyecek, takımının performansına odaklanacak. Saha içinde ve dışında kenetlenerek gücünü pekiştiren Trabzonspor'umuz bu maçta alnının akıyla sonuca ulaşacaktır. Ne maçın öncesinde ne de maç boyunca kaosa ve kavgaya geçit yok. Henüz ligde oynayacağımız 15 maç varken, bir sonraki maçları riske atacak eylemler tribünlerde olmayacak. Çıkacağız, oynayacağız, Kaptan Cemil Usta'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız."

Fenerbahçe'den TFF'nin erteleme kararına tepki

Fenerbahçe, Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanması planlanan maçı ileri bir tarihe erteleyen TFF'nin bu kararına tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yarın oynanması planlanan maçı ileri bir tarihe erteleyen Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bu kararına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, alınan bu kararın lig yarışına etki edeceğine dikkat çekildi.

Erteleme kararının Trabzonspor'un talebiyle gerçekleştirildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu noktada Malatya'mızın takımı olarak ligde mücadele eden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un resmi mecralarından yaptığı 'Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz.' açıklamasına ve Malatyaspor Başkanı Sayın Adil Gevrek'in bugün kamuoyuna yansıyan açıklamalarına bakıldığında, erteleme kararının ev sahibi takımın talebinin tamamen aksi yönünde, şehirde maçın oynanmasına engel bir durum olmamasına rağmen, sadece Trabzonspor'un talebi üzerine gerçekleştiği çok açıktır. En az bunun kadar açık olan bir diğer konu ise TFF'nin, 'ev sahibi takıma rağmen', 'Trabzonspor gelmek istemiyor' diyerek tek taraflı verdiği düşünülen ve soru işaretleri taşıyan bu kararın, talepten de öte şekilde isteğe bağlı olarak, adeta sahipliği andıran bir yapı altında gerçekleşmiş olmasının vicdanlardaki karşılığıdır."

"Şampiyonluk yarışında bir takıma açıkça avantaj sağlayacak"

Alınan kararla Trabzonspor'a avantaj sağlandığının vurgulandığı açıklamada, "Türk futbolu adına sorgulamak durumunda olduğumuz, şampiyonluk yarışında bir takıma açıkça avantaj sağlayacak bu maç iptal kararının gerçek sebebinin; Trabzonspor takımının Malatya gibi zorlu bir deplasmana, 120 dakika oynadığı Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının hemen ardından çıkarılmak istenmemesi mi, bu hafta Fenerbahçe'miz ile karşılaşacak Trabzonspor takımının defansif mevkideki 4 oyuncusunun sarı kart sınırında olmasından ötürü mü, Trabzonspor takımının, 10 gün dinlenerek ve Malatya gibi zor bir deplasmandan olası bir puan kaybının yaratacağı psikolojik baskıyı yaşamadan çıkmasını sağlamak mı olduğunu, TFF'ye soruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Son olay adil rekabet ortamının tesis edilmesi hususundaki kaygılarımızı giderek artırmaktadır"

Sarı-lacivertli kulübün adil rekabet konusunda kaygılandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her zaman ve her şartta belirttiğimiz gibi, TFF'den tek beklentimiz, hiçbir takımın tekeli ve lobi baskısı altına girmeden, tüm kulüplere eşit mesafede, her takımı eşit görerek, adil ve adaletli bir düzen tesis edebilmeleridir. Ancak, son dönemlerde birçok farklı konuda kamuoyu önünde paylaştığımız endişe veren gelişmelere eklenen bu son olay, adil rekabet ortamının tesis edilmesi hususundaki kaygılarımızı giderek artırmaktadır. Sadece şampiyonluğa oynayan takımlarımızı değil, başta BtcTurk Yeni Malatyaspor olmak üzere ligimizdeki birçok takımı etkileyebilecek bu karardaki soru işaretlerine dair TFF'den ivedilikle bir açıklama beklediğimizi kamuoyu ile paylaşıyor; bir kez daha ülkemizin yaşadığı son deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."