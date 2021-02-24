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Spor Arena
Haber Giriş: 24.02.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
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Trabzonspor Fenerbahçe maçı, Süper Lig puan durumu üzerinde önemli bir etken olacak. Kariyerlerindeki 130'uncu mücadelelerine çıkacak olan Trabzonspor ve Fenerbahçe, bu karşılaşmadan alacağı galibiyete göre puan tablosunda önemli bir avantaj elde edecek. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile şampiyonluk yarışında önemli bir yol kat edilecek. Daha önce 129 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle çıkmaları halinde puan tablosunda avantajlı konumda yer alacak. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26'ncı Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, ekran başından canlı izlenebilecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 27nci haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30da gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Ayak tenisi ile devam eden antrenman, grup çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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