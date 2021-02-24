Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile şampiyonluk yarışında önemli bir yol kat edilecek. Daha önce 129 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle çıkmaları halinde puan tablosunda avantajlı konumda yer alacak. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26'ncı Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, ekran başından canlı izlenebilecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 27nci haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30da gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Ayak tenisi ile devam eden antrenman, grup çalışmasıyla tamamlandı.



Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.