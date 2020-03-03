Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaç hangi kanalda? Kupada yarı final heyecanı!

Binlerce futbolseverin yakından takip edeceği Trabzonspor Fenerbahçe maçı, bugün ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Trabzonspor'un evinde, çıktığı 56 maçtan sadece 17 galibiyet alabilen Fenerbahçe, 24 mücadeleden de mağlup ayrıldı. Peki, son derece çekişmeli geçeceği düşünülen Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 3 Mart Salı günü saat 20.30'da yayınlanacak olan karşılaşma ATV ekranlarından izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebileceksiniz.

Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Sosa, Nwakaeme, Sörloth.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Kruse, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi.

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaşırken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

TRABZONSPOR'DAN STURRİDGE AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Yapılan fesih anlaşması gereğince, İngiliz futbolcunun ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçtiği vurgulandı.

Daniel Sturridge'in Trabzonspor ile sözleşme imzalaması büyük yankı uyandırmıştı!

TRABZONSPOR'DAN İSTATİSTİKLER

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, rakibi önünde iki karşılaşma sonunda turu geçerek kupada 15. kez finale yükselmeyi hedefliyor.



Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynayan bordo-mavililer, bugüne dek 14 final maçının 8'inde kupayı müzesine getirmeyi başardı.



En son kupada 2012-2013 sezonunda finale yükselen ancak bugünkü rakibi Fenerbahçe'ye kaybeden Karadeniz ekibi, 6 sezon aradan sonra finale çıkarak 9. kez kupayı kaldırmak istiyor.



8 KUPA ŞAMPİYONLUĞU



Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.



İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978 sezonunda Adana Demirspor, 1983-1984 sezonunda Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda Bursaspor, 1994-1995 sezonunda Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010 sezonunda da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti.



FENERBAHÇE İLE KUPA MAÇLARI



İki takım, kupada bugüne dek 7 kez eşleşirken 4'ünden Trabzonspor, 3'ünden Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.



İki ekip ilk olarak Fenerbahçe'nin kupayı ikinci kez kazandığı 1973-1974 sezonunda çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahasında 3-2 kazanmış, deplasmanda ise golsüz berabere kalarak turu geçmişti.



Trabzonspor ise ligde mücadele etmeye başladığı 1974-1975 sezonunda deplasmanda 1-1, sahasında 2-1'lik sonuçla, 1976-1977 sezonunda sahasında 2-0, deplasmanda 1-0 galip gelerek yarı finale yükselen taraf olmuştu.



1988-1989 sezonunda iki ekip, 6. turda birbirine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, Karadeniz temsilcisi karşısında deplasmanda 1-0 mağlup olmasına karşın sahasında 3-1'lik galibiyetle bir üst tura çıktı.



1997-1998 sezonundaki eşleşmede rövanş mücadelesi olaylı geçmişti. Fenerbahçe, çeyrek finalin ilk maçında Trabzonspor'u 2-1 yenmişti. Trabzon'daki rövanş maçının 78. dakikasında, konuk ekibin teknik direktörü Otto Bariç'e tribünlerden taş atılmış, bunun üzerine sarı-lacivertli ekip sahadan çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe hakkında 3-0 hükmen mağlubiyet kararı vermiş ve sarı-lacivertlileri bir yıl kupadan men etmişti. Fenerbahçe, 1998-1999 sezonunda da ceza alarak kupadan bir yıl men edilmişti.

2009-2010 sezonunda iki takım Şanlıurfa'da final maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak kupayı müzesine getirdi.



Son olarak 2012-2013 sezonunda iki takım yine finalde, bu kez Ankara'da karşılaştı. Bu kez sarı-lacivertli takım 1-0'lık sonuçla kupaya uzandı.



13. KEZ KARŞILAŞACAK



İki takım, Türkiye Kupası'nda 13. kez karşılaşacak.



Bugüne dek yapılan 12 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerle 6-4 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar.



KUPA MAÇLARI



Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynadığı karşılaşmalar ve sonuçlar şöyle:

1988-89 (6. kademe)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-0

1973-74 (Çeyrek final)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

1974-75 (Çeyrek final)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

1976-77 (Çeyrek final)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-1

1997-98 (Çeyrek final)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-0 (Hükmen)

2009-2010 (Final)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1

2012-13 (Final)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-1

ERSUN YANAL SON MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.



Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Süper Lig'de oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.



Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale geldi.



Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor.



İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi.



Kadıköy'deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon'daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK



Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak.



Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!