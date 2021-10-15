Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte Süper Lig'de 9. hafta maç takvimi...

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Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın 1 puan önünde lider olarak gelecek olan sarı-lacivertli takım, deplasmandan zirvede ayrılmanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise maç tarihine odaklandı. İşte Süper Lig'de 9. hafta maç takvimi...

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü yapılacak. Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izleyeceği tahmin ediliyor.

Saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

SÜPER LİG'DE 9. HAFTA PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. haftanın programı şöyle:

15 Ekim Cuma:

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20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Nef)

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)