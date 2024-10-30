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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için deplasman tribünü kararı: Konuk takım taraftarı alınmayacak...

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#Süper Lig#TRABZONSPOR#FENERBAHÇE
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için deplasman tribünü kararı: Konuk takım taraftarı alınmayacak...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 14:04

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü. Misafir takım tribünün biletlerinin de ev sahibi takım taraftarlarına satışına karar verildi.

Karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personel görev yapacak.

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#Süper Lig#TRABZONSPOR#FENERBAHÇE

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